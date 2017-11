Ristorante Aldo Moro di Montagnana la XIII tappa del Festival triveneto del baccalà

Sabato 18 novembre, ore 20, al Ristorante Aldo Moro di Montagnana (Padova) la ventitreesima tappa del Festival Triveneto del Baccalà – Trofeo Tagliapietra 2017 per aggiudicarsi il titolo di miglior ricetta a base di stoccafisso o baccalà salato.

DETTAGLI

Sabato 18 novembre alle ore 20, il Ristorante Aldo Moro di Montagnana (Padova) ospiterà la ventitreesima tappa del Festival Triveneto del Baccalà – Trofeo Tagliapietra (www.festivaldelbaccala.it), giunto quest’anno alla sua ottava edizione.

Alla manifestazione culinaria itinerante, organizzata dalla Dogale Confraternita del Baccalà Mantecato, la Venerabile Confraternita del Baccalà alla Vicentina e la Vulnerabile Confraternita dello Stofiss dei Frati, in collaborazione con la Tagliapietra e Figli Srl, una tra le più importanti aziende leader importatrici di stoccafisso e baccalà con sede a Mestre (Venezia), parteciperanno 24 ristoranti del Triveneto.

Silvia Moro, Chef del Ristorante Aldo Moro, dovrà preparare, come da Regolamento, tre piatti: antipasto, primo e secondo, di cui due con stoccafisso e uno con baccalà salato. Le ricette dovranno essere originali e innovative e verranno giudicate, in questa fase, dagli stessi commensali.

Il Ristorante Aldo Moro proporrà le seguenti ricette:

Antipasto: Carpaccio di stoccafisso, patate, tartufo dei Colli Berici e funghi porcini,

Carpaccio di stoccafisso, patate, tartufo dei Colli Berici e funghi porcini, Primo piatto: Orzo al nero di seppia, stoccafisso al cocco, bergamotto e finocchietto selvatico,

Orzo al nero di seppia, stoccafisso al cocco, bergamotto e finocchietto selvatico, Secondo piatto: Baccalà dissalato con fagioli, aneto e caffè.

“Per la realizzazione del menù che presenterò durante la serata del Festival mi ispirerò a ciò che mi circonda: nei vissuti e nei singoli sapori. Sono da poco tornata da un viaggio in Islanda da cui ho preso molti spunti assaporando la quiete di quelle terre e la semplicità della loro cucina in cui si esalta al massimo la materia prima”, sottolinea lo Chef Silvia Moro.

Il Galà Finale del Festival Triveneto del Baccalà - Trofeo Tagliapietra si svolgerà nella Cantina Sociale di San Bonifacio (Verona), lunedì 4 dicembre 2017. Una Giuria Tecnica proclamerà la migliore ricetta, assegnando allo Chef vincitore il Trofeo Tagliapietra e un viaggio alle Lofoten, isole norvegesi patria dello stoccafisso.

“Per questa nuova edizione - commenta Luca Padovani, Presidente del Comitato Organizzatore del Festival Triveneto del Baccalà - abbiamo voluto stimolare ancora di più la capacità degli Chef in gara. Oltre alla richiesta, secondo il Regolamento, di escludere tutte le ricette della tradizione per lasciare spazio solo alla creatività, abbiamo chiesto di proporre tre piatti, antipasto, primo e secondo, di cui due con stoccafisso e uno con baccalà salato. Sono certo che anche le ricette presentate durante questa manifestazione daranno grandi soddisfazioni a tutti in termini di fantasia, ricerca e sperimentazione”.

“Il Festival Triveneto del Baccalà - Trofeo Tagliapietra si conferma una competizione culinaria di successo. Questo ci rende molto orgogliosi e ci fa capire che siamo sulla buona strada: lo stoccafisso e il baccalà salato sono due prodotti eccezionali, che pur appartenendo alla tradizione offrono delle grandissime potenzialità grazie a queste nuove interpretazioni”, sottolinea Daniele Tagliapietra, Amministratore delegato dell’omonima azienda di Mestre.

Per info e prenotazioni Ristorante Aldo Moro:

Tel. 0429 81351

info@hotelaldomoro.com

Costo a persona euro 50

Gallery