Alessandro Baricco legge “Novecento” al teatro Verdi

Alessandro Baricco legge “Novecento”

Giovedì 9 maggio 2019 – ore 21

Teatro Verdi, Padova

made by Alessandro Baricco, Tommaso Arosio, Eleonora De Leo, Nicola Tescari

produzione Holden Studios by Scuola Holden

sales Elastica

partnered by Giangiacomo Feltrinelli Editore

prima assoluta in Veneto!

Scarica la brochure della rassegna

La quarta edizione della rassegna Il Suono e la Parola. Primavera tra letteratura, musica e teatro – promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Scuola di Musica “Gershwin” e la media partnership di Radio Padova e Easy Network – ospita giovedì 9 maggio al Teatro Verdi un evento in prima assoluta per il Veneto che vedrà protagonista il celebre scrittoreAlessandro Baricco in una nuova produzione dedicata alla sua opera più celebre, Novecento.

Così presenta lo spettacolo lo stesso Baricco:

Era da un po’ che covavo questa idea di provare, una volta, a leggere io, nei teatri, Novecento.

Dopo vent’anni di messe in scena, in ogni parte del mondo, con tutti gli stili, con artisti completamente diversi uno dall’altro, ho pensato che tornare un po’ alla voce originaria di Novecento potesse essere una cosa interessante, per me e per il pubblico. Un modo di riascoltare quella musica col sound che avevo immaginato per lei.

Così ho messo in piedi questa produzione, immaginando uno spettacolo elegante, leggero, essenziale ed emozionante.

Sono sicuro che lo farò ogni sera diverso, perché non sono un attore e non riesco a immaginare di salire su un palcoscenico a fare una cosa che so già come finirà. Quindi probabilmente ogni volta ci sarà un colore diverso, una durata diversa, una felicità diversa.

Un paio di anni e poi mi fermo. Una dozzina di date all’anno. Non di più. Così magari riesco a farle tutte indimenticabili. Quanto meno per me.

Un’occasione imperdibile per il pubblico della rassegna Il Suono e la Parola dal momento che Padova ospiterà l’unica data prevista in Veneto per questo spettacolo nella stagione 2018/19

Ingresso

Biglietti: platea euro 30 / palco pepiano euro 27-30 / palchi I°-II° ordine euro 22-25 / galleria euro 15

Prevendite: Teatro Verdi e online su www.teatrostabileveneto.it

Informazioni: 3421486878 – info@ilsuonoelaparola.it – www.teatrostabileveneto.it

Info web http://www.ilsuonoelaparola.it/eventi/2019-05-09-alessandro-baricco/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2267682490141777/

