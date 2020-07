Alessandro Preziosi omaggia Toto' al castello Carrarese

La quinta edizione della rassegna Il Suono e la Parola, promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura con la direzione artistica di Maurizio Camardi e l'organizzazione della Scuola di Musica “Gershwin”, trova finalmente l'occasione per ripartire dopo l'interruzione forzata per l'emergenza Covid-19 che ne aveva impedito di fatto la realizzazione.

All'interno della cornice suggestiva del Castello Carrarese si terranno gli appuntamenti dell'edizione 2020 con due recuperi di spettacoli precedentemente programmati e una novità.

Protagonisti nomi importanti della letteratura, della musica e del teatro con tre eventi in prima assoluta per la nostra città: si comincia il 28 luglio con il recital Totò oltre la maschera di e con Alessandro Preziosi dedicato all'indimenticato Totò, per poi proseguire il 26 agosto con il nuovo reading di Massimo Carlotto intitolato Pensione Lisbona e ispirato al suo ultimo romanzo La signora del martedì. Chiusura affidata a Neri Marcorè con il nuovo spettacolo Le mie canzoni altrui il 9 settembre per un omaggio tra parole e musica ad alcuni dei più grandi cantautori italiani.

L’evento

L'apertura, martedì 28 luglio alle 21.30, è affidata ad Alessandro Preziosi che torna a Padova dopo il grande successo del recital su Sant'Agostino a Palazzo della Ragione, questa volta con un nuovo spettacolo dedicato al grande Totò dal titolo Totò oltre la maschera.

Il 15 aprile 1967 scompariva un attore senza eguali, capace di dar voce con la sua straordinaria “rivoluzione del linguaggio”, con le sue smorfie e i suoi lazzi verbali allʼItalia del Dopoguerra.

A oltre cinquant'anni dalla sua morte Antonio De Curtis, più romanticamente Totò, non ha mai smesso di farci sentire la sua presenza.

Non lo ha fatto la sua maschera – emblema sorridente e triste del sottoproletariato urbano in un’Italia schiacciata ma viva – e non lo ha fatto l’uomo, nostalgico e fragile, che con quella maschera sembrava avere poco o niente a che fare.

Tra lettere, interviste, frammenti, musica e poesia questo recital di Alessandro Preziosi, accompagnato dal chitarrista Daniele Bonaviri, ripercorre la carriera dell’attore e la vita dell'uomo.

Perché sono esistiti un Totò e un Antonio De Curtis: e per entrambi non si può che avere, parafrasando una sua canzone, “soltanto una parola: amore e niente più”.

Biglietti

I biglietti (poltronissima numerata euro 20, poltrona non numerata euro 15) sono già disponibili in prevendita presso Gabbia Dischi e nel Circuito Vivaticket (punti vendita e online su www.vivaticket.it).

I biglietti già acquistati per la data precedente, programmata nel mese di maggio e poi rinviata, restano validi anche per la nuova data.

Media partner della rassegna Radio Padova e Easy Network.

Info web

Per informazioni: 342 1486878 - info@ilsuonoelaparola.it - www.ilsuonoelaparola.it

https://www.facebook.com/events/488736261812747/

Martedì 28 luglio – ore 21.30

Castello Carrarese, Padova

Alessandro Preziosi

in

Toto' oltre la maschera

Alessandro Preziosi – voce

Biglietti: poltronissima numerata euro 20 – poltrona non numerata euro 15

Prevendite: Gabbia Dischi e Circuito Vivaticket (punti vendita e online su www.vivaticket.it)

Informazioni:342 1486878 | info@ilsuonoelaparola.it