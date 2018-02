Alessandro Ragazzo in concerto a Ca'Sana

Giovedì 15 febbraio alle 21.30 Ca'Sana ospita Alessandro Ragazzo in concerto.

Alessandro Ragazzo, chitarra e voce, ama fare festa ma scrive canzoni tristi e si accompagna con la sua chitarra, un loop e qualche effetto sulla voce. Il suo primo Ep “Venice”, disco del giorno su Rockit, è stato presentato a Mestre nel febbraio 2015 e da quel momento l'artista ha cominciato a esibirsi in acustico, suonando in importanti locali e festival. Nell’ottobre 2016 Alessandro fa un mini tour a Londra, che lo porta a suonare in diversi locali ed eventi della città ricevendo ottimi feedback.

Nel dicembre dello stesso anno partecipa a un contest di Radio Popolare a Milano classificandosi secondo. Il 24 dicembre 2016 esce una versione unplugged di “Venice” con all’interno un inedito.

Nei Flux Studios di New York ha registrato e prodotto il suo terzo Ep uscito l’8 maggio dello scorso anno per Nimiq Records, “New York”, che ha ricevuto ottimi consensi dalla critica. Il videoclip del singolo “Freckles” è uscito in esclusiva per Panorama.it.

Alessandro partecipa a numerosi format musicali come Sofar Sounds, BalconyTv e Indiemood Session e ha aperto concerti di Giorgio Poi, Matt Elliott, Emily Wells, Hugo Race, Galeffi.

