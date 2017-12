Alessandro Ragazzo in concerto allo Sherwood Open Live

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/384103215359243/

Ogni tanto ci piace proporvi delle serate dedicate alla chitarra, anzi, al chitarrismo e questo mercoledì vi portiamo Alessandro Ragazzo, talentuoso chitarrista del veneziano.

Lasciatevi sfiorare.

Come di consueto si apre alle 19.30 per l'aperitivo tra spritz, birre artigianali CR/AK e la speciale Sherwood Blonde Ale alla spina, vini scelti accuratamente, cicchetti e piatti sfiziosi preparati da noi.

Live dalle 21.30 alle 23

Ultimo giro ore 00.15

Ingresso con offerta di 1 euro

Contributo associativo Sherwood Open Live 2018 : 2 euro

📝 Compila la richiesta di iscrizione online e risparmi tempo all’ingresso. Clicca qui : bit.ly/iscrizionesol

Non conosci Alessandro Ragazzo? Te lo presentiamo noi!

Alessandro Ragazzo ama fare festa ma scrive canzoni tristi e si accompagna con la sua chitarra, un loop e qualche effetto sulla voce.

Il suo primo Ep “Venice”, disco del giorno su “Rockit”, è presentato al Coin Store di Mestre nel febbraio 2015 e da quel momento comincia ad esibirsi spesso in acustico suonando in importanti locali e festival della zona e non solo.

Nell’Ottobre del 2016 Alessandro fa un mini tour per Londra che lo porta a suonare in diversi locali ed eventi della città ricevendo ottimi feedback.

Nel dicembre dello stesso anno partecipa ad un contest di Radio Popolare a Milano classificandosi secondo.

Il 24 Dicembre 2016 esce una versione Unplugged del suo Ep

Venice” con all’interno un inedito.

Nei Flux Studios di New York (Shakira, The do, David Crosby, Sean Lennon) ha registrato e prodotto il suo terzo Ep uscito l’8 Maggio 2017 per Nimiq Records, di nome “New York”, che ha ricevuto ottimi consensi dalla critica.

Il videoclip del singolo “Freckles” è uscito in esclusiva per Panorama.it.

Alessandro partecipa a numerosi format musicali come Sofar Sounds, BalconyTv ed indiemood session ed ha aperto concerti di Giorgio Poi, Matt Elliott, Emily Wells, Hugo Race..

http://www.facebook.com/feyguitar/

http://www.youtube.com/user/FeyGuitar

http://open.spotify.com/artist/5zcXt8JnA4jK1xjSd67aq2