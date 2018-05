Alessio-B. Exhibition Art alla Galleria Cavour

Inaugurazione: Sabato 26 maggio, ore 17.30 (sarà presente l'artista)

La mostra ALESSIO-B. Exhibition Art, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, e curata da Carlo Silvestrin, è un omaggio al lavoro di un artista che partendo da Padova, sua Città natale, si è fatto conoscere in tutto il Mondo per la sua innata capacità di trasmettere valori positivi mediante la realizzazione di lavori dal forte impatto emotivo.

In Mostra si potranno ammirare oltre un centinaio di opere scelte tra il vasto repertorio di Alessio-b che spaziano dalle IKONE, dedicate ai grandi personaggi del presente e del passato, ai temi cari all'Artista quali: il mondo dei bambini, le tematiche ambientali, la denuncia sociale.

Tra le tele esposte si potranno ammirare le due opere presentate alla Biennale d'Arte Internazionale di Venezia del 2013 ed esposte ora, per la prima volta, in uno spazio pubblico.

Completano la personale alcune installazioni inedite realizzate proprio per questa occasione.

Noto in Italia ed all'estero sia per i suoi grafiti murali che per il suo impegno sociale, Alessio-B si conferma ancora una volta un attento osservatore delle dinamiche contemporanee, coinvolgendo il pubblico che lo segue con iniziative interessanti, che lo hanno portato a dipingere grandi opere sui muri di mezza Europa.

La Mostra di Padova aprirà la stagione espositiva di Alessio-B e farà da preludio agli importanti appuntamenti che lo vedranno impegnato con Mostre personali in settembre a Venezia ed a Bruxelles, in ottobre con due Mostre a Parigi.

Informazioni

Ingresso libero

Orari: 10/13 – 15/19 chiuso il lunedì

Assessorato alla Cultura

Servizio Mostre

Cell. +39 333 4478044 – Tel. 049 8204553

ghiraldinr@comune.padova.it



