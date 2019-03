“Sport è benessere”, Alex Zanardi all’Orto Botanico

Martedì 12 marzo dalle ore 10 in Orto botanico a Padova si tiene l’incontro con il campione Alex Zanardi “Sport è benessere. Zanardi meets generation Z”.

Dettagli

Alex Zanardi incontra gli studenti dell’Università e delle scuole superiori di Padova e tutta la cittadinanza per trasmettere, attraverso la sua testimonianza, l’importanza dello sport come motore, spinta e base fondante della costruzione della salute dell’individuo, e come mezzo per imparare a superare difficoltà e prevenire e gestire condizioni di stress.

Protagonista di una vicenda straordinaria, che l’ha visto diventare campione paralimpico di ciclismo dopo l’incidente automobilistico del 2001, Alex Zanardi testimonia la forza di un’energia positiva capace di superare qualsiasi limite.

Interverranno Rosario Rizzuto, Rettore dell'Università di Padova, Antonio Paoli, Delegato del Rettore allo Sport e benessere dell'Università di Padova, Franco Bettoni e Stelio Bianchin per ANMIL, Ruggero Vilnai, Responsabile regionale del Comitato italiano paralimpico, Diego Bonavina, Assessore allo sport Comune di Padova, Francesco Uguagliati, Presidente del Centro universitario sportivo di Padova, Guido Vidotto, Direttore del Dipartimento di psicologia generale dell'Università di Padova, Daniela Palomba, Direttrice del Centro di Ateneo "Servizi clinici universitari psicologici" e Pierino Dainese, Presidente ASD ANMIL Sport Italia. Coordina gli interventi Marta Ghisi, del Dipartimento di Psicologia Generale.

L’evento è organizzato dall’Università di Padova, dal Dipartimento di Psicologia generale dell’Ateneo e dall'Associazione nazionale Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) nell’ambito delle azioni per la promozione dello sport e del benessere dell’Ateneo ed è in linea con le iniziative di UniPadova Sostenibile.

La partecipazione è libera, su prenotazione.

Per informazioni

Ufficio Public engagement Unipd

benessere.sport@unipd.it

ANMIL - tel. 06.54196-334/205

Info web https://ilbolive.unipd.it/it/event/sport-benessere-zanardi-meets-generation-z

http://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/sport-e-salute-zanardi-meets-generation-z/