"L'algoritmo del business. Come far decollare la tua impresa in modo matematico" incontro a Padova

Serata formativa rivolta a chi ha gia’ un business e vuole far decollare i propri guadagni in modo costante e continuo nel lungo periodo.

Chi non ha un business e vuol progettare il suo Business vincente da zero senza rischi e senza spendere montagne di soldi.

Come nel cubo di Rubik ci sono 43 miliardi di possibili combinazioni e la possibilità di riuscire, ma se conosci il suo algoritmo puoi arrivare al risultato desiderato con sole 13 mosse, così nel Business puoi fare infiniti tentativi per poter sviluppare la tua idea, ma non è detto che il tuo Business decolli.

Se conosci il suo Algoritmo con 12 passi ben precisi puoi ottenere i risultati che desideri senza rischi, sprechi e costi inutili.

Marco Merangola con oltre 35 anni di esperienza nel mondo del Business e come Presidente di un Acceleratore di Impresa ha sviluppato un metodo per decidere quali sono i passi inevitabili e infallibili per far funzionare sul campo qualsiasi idea di Business.

Da questo suo studio è nata L’Intelligenza Manageriale e il suo strumento operativo che è il Metodo BPS® – Business Project System, lo strumento decisionale per trasformare ogni decisione in un risultato di Business desiderato.

In questa serata formativa apprenderai: