“Grunge Gold Soundz: Alice in Chains – Dirt” incontro alla Limerick

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2028138917228108/

In occasione degli imminenti concerti a Padova di Pearl Jam e Alice in Chains, Gold Soundz dedica il mese di aprile al sound di Seattle: quattro serate dedicate a ripercorrere altrettante band e dischi fondamentali dei primi anni '90, tra ascolti, aneddoti e video d'epoca.

Il secondo appuntamento è con “Dirt”, il capolavoro degli Alice in Chains pubblicato dalla Columbia Records il 29 settembre 1992. L’album, prodotto dalla band insieme a Dave Jerden, è contraddistinto da sonorità dure, cupe e malinconiche ed è considerato uno tra i migliori dischi metal degli anni Novanta insieme a “Rust in Peace” dei Megadeth e “Ænima” dei Tool. Ha venduto oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo e contiene cinque singoli, tutti entrati in Top 30: “Would?” (canzone già contenuta nella colonna sonora del film “Singles” di Cameron Crowe, e dedicata alla memoria di Andrew Wood dei Mother Love Bone), “Them Bones”, “Angry Chair”, “Rooster” e “Down in a Hole”.

Nominato ai Grammy Awards nel 1993, “Dirt” è l’ultimo album della band statunitense con il bassista Mike Starr nella line-up. L’incontro è un’occasione per riascoltare una scelta di brani tra i più amati da questo lavoro e ricordare la figura del frontman Layne Staley, anima tormentata e icona leggendaria della scena rock di Seattle, morto di overdose di speedball il 5 aprile 2002.

A condurre la serata ci sarà Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz. Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo.