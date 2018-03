Alice in Chains a Sherwood Festival

Giovedi 28 giugno Sherwood Festival accoglie sul palco Alice in Chains.

Orari

Apertura cancelli: ore 18.30

Inizio concerto Mainstage: ore 20

Alice in Chains

Tornano in tour e con un disco nuovo i capostipiti del grunge mondiale: Alice in Chains! La storica band guidata da Jerry Cantrell, attualmente in studio di registrazione a Seattle per completare il nuovo album, hanno già programmato il tour che li vedrà headliner in Europa la prossima estate.

www.facebook.com/ aliceinchains

www.aliceinchains.com

Biglietti

Prevendite 35 euro + d.d.p. disponibili su:

Sherwood.it: www.tinyurl.com/SH18tkt

Fastickets: www.bit.ly/2GqUQYo

Ticketone: www.bit.ly/2GjT1w4

Ingresso alla porta 40 euro

Al termine del concerto ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

Canali ufficiali del festival:

www.sherwood.it

Facebook: www.facebook.com/festival.sherwood

Twitter: www.twitter.com/sherwoodpadova

