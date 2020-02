Alice in Wonderland, Circus-Theatre Elysium al Gran teatro Geox sabato 22 febbraio alle ore 21.15.

Dettagli

Arriva in Italia il tour europeo del Circus-Theatre Elysium: uno spettacolo unico al mondo dove un cast di trenta atleti, acrobati e ballerini professionisti, racconterà attraverso la più innovativa delle arti circensi la fiaba di Alice nel paese delle meraviglie.

Un progetto artistico sofisticato, elegante e onirico, che intreccia ginnastica acrobatica, recitazione e danza per raccontare la leggendaria storia di Lewis Carroll in una nuova veste scenica. Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire, la Regina e tutti gli indimenticabili personaggi, appariranno al pubblico nella magia del circo teatro, sulla scenografia immersiva di spettacolari suggestioni in 3D, e sulla linea della novità narrativa: la storia di Alice si arricchisce infatti dell’amore, che la spingerà all’attraversamento di ostacoli inimmaginabili.

Il Circus – Theatre ELYSIUM è stato fondato nel 2012 come circo collettivo che abbraccia i più esperti produttori, i migliori registi e attori della scena internazionale. Inizia come “Fairytale Show” uno spettacolo sold-out in Francia, per arrivare ad “Alice in Wonderland”, oggi applaudito anche in Ucraina, Russia, Bielorussia, Francia e Cina.

Un progetto artistico nato dall’ispirazione di Oleg Apelfed che ha riunito un cast di professionisti di respiro internazionale dando vita a un circo moderno e unico, mostrandone per primo le potenzialità sceniche, con il contributo artistico di Maria Remneva, direttrice pluripremiata del Circo Nazionale dell’Ucraina che, con più di vent’anni di esperienza, è stata vincitrice della competizione internazionale degli artisti circensi a Parigi, oltre ad aver vinto altri prestigiosi premi tra cui tre medaglie d’oro.

Biglietti

Biglietti da 23 a 49 euro. Ridotti 17,50.

Info web

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-alice-in-wonderland-padova/

https://www.facebook.com/events/288123705461858/