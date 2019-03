Alien Weaponry, metal in lingua maori al parco della Musica

Martedì 16 luglio

Alien Weaponry

Doppio appuntamento con il metal in lingua maori

Della giovane band neozelandese

Come sarebbero i Sepultura se cantassero in lingua Maori? I giovanissimi Alien Weaponry sono pronti a dimostrarcelo con due concerti che si preannunciano davvero speciali: lunedì 15 luglio 2019 al Circolo Magnolia di Segrate (MI) e martedì 16 luglio alParco della Musica di Padova. I biglietti sono disponibili sui circuiti Vivaticket e Ticketone (online e punti vendita), per la data di Padova anche su DIY Ticket. Diffidate dai circuiti non ufficiali!

I tre componenti della band, i fratelli Lewis ed Henry de Jong, rispettivamente voce/chitarra e batteria, ed Ethan Trembath, al basso, danno vita agli Alien Weaponry nella città di Waipu, Nuova Zelanda, nel 2010. I ragazzi studiano in una scuola Maori, luogo in cui parlare e cantare in lingua madre è routine quotidiana, ma si avvicinano alla musica occidentale dei Metallica, Rage Against the Machine e Red Hot Chili Peppers. Queste combinazioni di musica, lingua e storia sono alla base del suono e delle idee della band.

Dall’album di debutto Tū (Napalm Records, 2018) gli Alien Weaponry sono riusciti a farsi conoscere a livello globale, costruendosi una fan base solida e raccogliendo pareri più che positivi tra i media giornalistici. La maggior parte dei testi delle loro canzoni sono in lingua Te Reo Maori e tutte le 13 tracce del loro disco raccontano storie dense di emozione e dolore, ma con un atteggiamento guerriero e politicamente schierato. Henry de Jong, il batterista della band, ha affermato: «Il nostro stile ed i messaggi che lanciamo sono spesso brutali ed arrabbiati, ma è questo quello che richiedono le storie di grande coraggio!»

Gli Alien Weaponry si sono esibiti innumerevoli volte in madre patria, ma hanno anche avuto occasione di partecipare ad importanti festival in Australia, Europa e Regno Unito. Ora sono pronti a ripartire con un nuovo tour che toccherà il loro paese natio prima, gli Stati Uniti e l’Europa poi.

alienweaponry.com

Alien Weaponry

Lunedì 15 luglio 2019

Special guest: Electrocution

Segrate (MI), Circolo Magnolia – Via Circonvallazione Idroscalo, 41

Posto unico in piedi: euro 15 + prev.

Martedì 16 luglio 2019

Special guest: Game Over

Padova, Parco della Musica – Via Venezia

Posto unico in piedi: euro 15 + prev.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/405867790185988/