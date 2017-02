Incontro pubblico sul tema: “Alimentazione e invecchiamento” in quartiere 2 Nord

Incontro pubblico rivolto in particolare ai non più giovanissimi con lo scopo di far riflettere sugli effetti benefici di una alimentazione corretta, che permette di vivere meglio e più a lungo.

Relatrice la dott.ssa Paola Tonello, biologa nutrizionista.

Iniziativa organizzata dal Centro di ascolto Padova Nord con il sostegno del Comune di Padova - quartiere 2 Nord.

PER INFORMAZIONI

Centro di ascolto Padova Nord

telefono segreteria 049 600614