“Alimenti & Gravidanza”, convegno di studi a palazzo Moroni

Le donne in gravidanza sono tra le persone maggiormente interessate dai rischi microbiologici veicolati dagli alimenti, a causa dei cambiamenti nel loro sistema immunitario. Toxoplasma, Listeria o Salmonella sono microrganismi che possono causare malattie gravi per la madre ma anche per il feto e non devono essere sottovalutati.

SCARICA IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Il convegno “Alimenti&Gravidanza” conclude il progetto di ricerca RC 02/15 “Sviluppo di un modello multi-strategia per la creazione e diffusione di informazioni sui rischi microbiologici negli alimenti per le donne in gravidanza”.

Il progetto è stato finanziato dal Ministero della Salute e realizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova.

Durante il convegno saranno presentati la metodologia di ricerca e i principali risultati del progetto. A conclusione della giornata si terrà un tavolo di lavoro tra esperti nell’ambito medico e veterinario che affronterà i rischi più problematici e quelli meno conosciuti, per chiarire i dubbi sulle questioni più dibattute per una corretta alimentazione in gravidanza.

Informazioni

La partecipazione è libera e gratuita.

È comunque gradita l’iscrizione online per garantire la disponibilità dei posti (max 100).

La raccolta delle adesioni è solo a fini organizzativi, non verrà rilasciato alcun attestato di frequenza.

Segreteria organizzativa SCS7 - Laboratorio comunicazione della scienza, IZSVe

Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro

Tel. 049-8084265

osservatorio@izsvenezie.it

www.izsvenezie.it