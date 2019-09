"Alive and Kicking: 40 Years of Simple Minds", audioforum alla Limerick

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/389579041703359/

Gold Soundz inaugura la nuova stagione di incontri a base di suoni, visioni e aneddoti martedì 𝟮𝟰 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 da Limerick, in via Tiziano Aspetti 13 a Padova, alle ore 19.30.



Il primo appuntamento è dedicato ai quarant'anni di carriera dei Simple Minds Official, band scozzese che ha segnato gli anni Ottanta grazie ad album come "𝗡𝗲𝘄 𝗚𝗼𝗹𝗱 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 (𝟴𝟭-𝟴𝟮-𝟴𝟯-𝟴𝟰)" e il successivo "𝗦𝗽𝗮𝗿𝗸𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗥𝗮𝗶𝗻" e a una hit tra le più note e amate del decennio, "(𝗗𝗼𝗻'𝘁 𝗬𝗼𝘂) 𝗙𝗼𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗠𝗲".

I Simple Minds hanno venduto oltre 60 milioni di dischi e sono tuttora in attività. "𝗔𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗞𝗶𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴: 𝟰𝟬 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀 𝗼𝗳 𝗦𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗱𝘀" sarà un viaggio attraverso i grandi successi dagli esordi a oggi, i cambi di line-up, i testi e le collaborazioni illustri con musicisti e produttori come Steve Lillywhite, John Leckie (al lavoro con la band nei primi dischi e che in seguitò produsse l'album omonimo degli Stone Roses), Trevor Horn, Jimmy Iovine, l'ex Police Stewart Copeland, Lou Reed, Lisa Germano e altri ancora.

Una miscela, quella di 𝗝𝗶𝗺 𝗞𝗲𝗿𝗿 e 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗶𝗲 𝗕𝘂𝗿𝗰𝗵𝗶𝗹𝗹, in continua evoluzione e che ha influenzato, tra i tanti, The Horrors, i Manic Street Preachers, Moby e i Cocteau Twins (che proprio dal titolo di uno dei loro primi brani, inciso sotto l'insegna Johnny and the Self-Abusers, hanno tratto ispirazione per il proprio nome).

Condurrà la serata Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo.

IMPORTANTE: Per motivi di sicurezza e per rendere la permanenza in libreria più piacevole, abbiamo deciso di riservare 25 posti a sedere per chi si prenoterà online compilando il seguente modulo >> https://forms.gle/foHnGJau4Mq8gsAW6

