Domenica 27 maggio dalle 16 al tramonto, per la prima volta la Stand Up Comedy arriva all'Anfiteatro del Venda con un evento d'eccezione: "All-Star Comedy // For Laughs' Sake meets Anfiteatro del Venda".

Cinque comici con 20 minuti di repertorio più un headliner che si esibirà per 30 minuti.

Line Up

Luca Ravenna

Stefano Rapone

Michela Giraud

Nicolò Falcone

Daniele Tinti

Carmine Del Grosso

About

For Laughs’ Sake

Un microfono, una luce, un comico, il pubblico e un solo scopo: ridere. Un ridere senza regole, senza maschere e senza limitazioni. For Laughs’ Sake è stata la prima rassegna di Stand Up Comedy realizzata a Padova, registrando sold out in tutte le serate della prima edizione. Un tipo di comicità dal respiro anglosassone che grazie ad una nutrita scuola di autori italiani, ha finalmente trovato sfogo anche nel Bel Paese.

I comici

Luca Ravenna

Nasce a Milano nel 1987. Studia e lavora a Roma come autore e attore. Come autore ha lavorato con The Pills, Edoardo Ferrario - Pagina Pubblica e per Quelli Che Il Calcio. É autore e interprete della webserie Non C'è Problema per Repubblica.it

ed é creatore del Milano Comedy Club presso lo Sloan Square di Milano e il teatro Franco Parenti. Ama fare colazione, fumare sigarette e giocare a tennis più di qualsiasi altra cosa.

Stefano Rapone

Stefano Bin Laden von Hitler, in arte "Rapone" per motivi commerciali, nasce a Roma nel 1986. Partecipa come comico ai programmi "Natural Born Comedians" e "Stand Up Comedy" su Comedy Central, "Sorci Verdi" su Rai2, come panelist e autore a CCN Comedy Central News con Saverio Raimondo e fa da autore per il Trio Medusa. Il sito film.it lo definisce "Meno noto dei colleghi", ma poi prosegue "si distingue per una comicità monotono, quasi depressiva, che si scontra invece con la violenza delle critiche che il comico rivolge verso se stesso e verso il mondo." Al momento ha all'attivo uno spettacolo dal titolo "Spetacolo annullato".

Scrive e disegna fumetti quali "Marco Travaglio Zombi" e "Natale a Gotham" coi quali fa i soldi e fugge all’estero per realizzare il suo sogno di sempre: vivere come vivono i ricchi. Muore battendo la testa in una vasca piena di monetine, senza averne mai spesa neanche una.

Nicolò Falcone

Nato nel 1984 a Belluno, cresciuto a Venezia, ha studiato legge a Bologna. È diventato avvocato, per poi scoprire che non era la sua strada. Ora è campione mondiale di Monopoly e comico di Comedy Central. La sua passione è correre sugli sci, in moto, in barca. Contemporaneamente.

Michela Giraud

Nasce a Roma nel 1987. La sua prima apparizione sulle scene è del 1997, dove interpreta una bambina del Paleolitico.

Tra il 2014 e il 2016 partecipa a programmi come Colorado su italia 1, Sorci Verdi su Rai2, Challenge Four su Rai 4.

Su Comedy Central ha fatto parte del cast di Natural Bord Comedians (prima e seconda stagione), CCN Comedy Central News con Saverio Raimondo il tg satirico di Saverio Raimondo (prima,seconda stagione e attualmente nella terza stagione) e di StandUpComedy il programma della rete dedicato alla standup. Attualmente fa parte del cast del programma su Radio2 Radio2 Weekend accanto a Martina Catuzzi, Daniele Lanzillotta e Simone Salis. Si esibisce regolarmente presso il Cocktail Comedy Club, nel restante tempo mangia molto e male e va al bagno con regolarità.

Daniele Tinti

Nasce a Roma nel 1990. A due anni si trasferisce a L'Aquila, dove resta fino al 2009, quando un terremoto lo costringe a tornare nella capitale. A Roma si iscrive all'università che finisce qualche anno dopo portandosi a casa una laurea in scienze

politiche, fondamentale per una carriera da comico che si rispetti. Attualmente si esibisce sui palchi di tutta Italia e partecipa a programmi televisivi sulla stand up comedy, dal fantasioso titolo Stand Up Comedy, in onda su Comedy Central IT.

Carmine Del Grosso

Nasce nel 1986 a Napoli ed è tutt’ora incensurato. Sua madre decide di chiamarlo come un personaggio di Gomorra, ma la sua vita è in netto contrasto con il suo nome. É astemio, puntuale, una brava persona che saluta sempre. Nel suoi monologhi risponde ad alcuni quesiti fondamentali della nostra epoca: quali sono i segni della fine di una relazione? Cosa fare per avere più like del proprio gatto? E’ meglio cominciare a drogarsi o iscriversi a cross fit? Quanti chilometri si fanno con un giga?

Ha partecipato alle ultime due edizioni di Stand Up Comedy su Comedy Central IT ed è ancora iscritto su LinkedIn come Copywriter e imbianchino.