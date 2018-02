All Star Game, la stella del calcio a cinque Ricardinho alla palestra Gozzano

La stella portoghese Ricardo Braga, meglio conosciuto come Ricardinho, sarà a padova domenica 25 febbraio per un evento imperdibile.

Il cinque volte Pallone d'Oro, recentissimo vincitore dei Campionati Europei tenutisi in Slovenia, sarà a Padova per gli All Star Game in programma alle 21 alla palestra Gozzano.

L'Italian Coffee Petrarca se la vedrà con una formazione di All Star nel Maretto Marflex All Star Game with Ricardinho, brandizzato Syn Bios grazie all'intervento del presidente dell'Arzignano Calcio Enrico Gastaldello.

Ricardinho sarà in campo ma non potrà giocare a causa dell'infortunio patito nella vittoriosa finale dei Campionati Europei e sarà quindi disponibile per foto e incontri con i fans.

Biglietti

I biglietti sono disponibili online sul sito del Petrarca Calcio a Cinque: http://www.petrarcacalcioacinque.it/shop/

Il match avrà inizio alle ore 21, ma si consiglia di presentarsi con un certo anticipo.