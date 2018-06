All You Can Eat del gelato artigianale alla gelateria Ciokkolatte di Padova per Sant'Antonio

Mercoledi 13 giugno per festeggiare Sant'Antonio la gelateria Ciokkolatte propone anche quest'anno il format estivo All you can eat del gelato.

Acquistando lo speciale braccialetto sarà possibile mangiare, dalle 21 all'1.30, tutto il gelato che si vuole.

Il record da battere è quello chelo scorso anno ha incoronato un avventore con ben 12 giri... portando il cucchiaio da casa!

