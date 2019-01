“Alle porte della Shoah”, evento pubblico per la Giornata della memoria

In occasione della Giornata della memoria, il Centro di ateneo per la storia della resistenza e dell’età contemporanea (Casrec) organizza un evento pubblico dedicato all’approfondimento delle leggi razziali, che si terrà venerdì 25 gennaio alle ore 10 in sala dei Giganti a palazzo Liviano con entrata dallo scalone in corte arco Vallaresso.

L'evento sarà video-registrato e disponibile nella sezione "multimedia" dell'homepage.

Programma

Ad aprire la cerimonia sarà il rettore Rosario Rizzuto con un saluto. Seguirà la lectio magistralis che quest’anno è stata affidata a Michele Sarfatti della Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea (Cdec) di Milano, nonché uno dei massimi studiosi delle vicende degli ebrei nell’Italia fascista. Il prof. Sarfatti affronterà il tema “Alle porte della Shoah. La legislazione antiebraica del 1938”, ricordando che l’anno appena concluso ha coinciso con l’ottantesimo anniversario della promulgazione in Italia delle leggi antiebraiche.

A questo momento di approfondimento seguirà lo svelamento dell’opera di Fabrizio Dusi “Even shadows cast light”, che sarà donata al Casrec. Dusi vive e lavora a Milano e le sue opere sono presenti in numerose collezioni d’arte, tra cui il Mic di Faenza, Fondazione Golinelli di Bologna, Studio Negri Clementi di Milano, Jorge Perez di Miami, Bocconi Art Gallery (sede Sda), Museo dei lumi della comunità ebraica di Casale Monferrato, Dompè Farmaceutica e lo Yad Vashem di Gerusalemme.

Infine la giornata si chiuderà con l’esecuzione del brano “Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz”, opera di Luigi Nono del 1966, per nastro magnetico, con la regia del suono di Alvise Vidolin. L’opera di Nono rappresenta il tentativo da parte dell’artista di esprimere la tragedia di Auschwitz - di per sé inesprimibile- attraverso la musica.

