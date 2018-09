Alleanza assicurazioni celebra 120 anni di vita a Padova e provincia

Il 29 settembre Alleanza Assicurazioni celebra i suoi 120 anni di vita con un evento unico al mondo organizzato in contemporanea in 120 piazze italiane. L’iniziativa si svolgerà anche in provincia di Padova, nel capoluogo (piazza Sartori), ad Abano Terme (Parco Urbano Termale), a Cittadella (Piazza Pierobon).

La manifestazione inizierà alle 15 con tanti laboratori creativi rivolti ai bambini. L’evento culminerà alle 17 con una coreografica che coinvolge centinaia di bimbi. Durante l’iniziativa sarà possibile sostenere progetti benefici promossi dalla fondazione The Human Safety Net.