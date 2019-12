"Allegro ma non troppo" in scena a Padova presso la Sala Teologia del Santo

Sabato 21 dicembre 2019 ore 20.45 presso la Sala Teologia del Santo andrà in scena "Allegro ma non troppo". Una produzione MU.S.A in collaborazione con Associazione Gattamelata e col Patrocinio del Comune di Padova. Ingresso libero con offerta. Parte del ricavato sarà devoluto a : "Progetto 2019" di Caritas Antoniana rivolto ai malati mentali del Togo.

Commedia brillante per archi, soprano, tenore e attori. Nell'Italia agli albori del '900 un giovane e talentuoso compositore è messo alle strette dalla stipula di un contratto vincolante col teatro d'Opera della città. Un contratto fruttuoso certo, ma che pretende incassi e non ammette sconfitte. Il compositore ha poco tempo per terminare il componimento e come spesso accade è aiutato, e talvolta ostacolato, dal suo cast alquanto improvvisato, che fatica a scindere la relaltà della vita quotidiana dalla finzione del palcoscenico procurando una catena di disastri e comicità.

Anna Telmat - interpretata dal soprano Anna Maria di Filippo

Danilo Paciotti - interpretato dal tenore Cristiano Langaro

Beatrice - interpretata dall'attrice Isabella Parodi

Franz Lehar - interpretato dall'attore e regista Edoardo Billato

Musiche e Valzer di F. Lehar (1870 – 1948) - Testi teatrali liberamente ispirati a "Vedova Allegra" in collaborazione con Eugenio Gipacchi

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/585702632190555/