“Alma. Sonidos Flamenco” spettacolo al teatro ai Colli

Il Teatro ai Colli ospiterà venerdì 16 febbraio lo spettacolo “Alma. Sonidos Flamenco” con la direzione e le coreografie di Manuela Faccon. Sarà uno spettacolo intenso, come lo è il flamenco, che parla di sensazioni, di passioni e sentimenti. Le corde di una chitarra, le modulazioni del canto, il ritmo sordo di uno strumento a percussione si uniscono, in un equilibrio perfetto, per emozionare e coinvolgere lo spettatore. E poi c’è il “baile”, grande veicolo armonioso di un linguaggio non verbale, quello dell’anima, perché il flamenco conserva un segreto che si fa decifrabile attraverso la musica e la danza, e che si rivela sorprendente al cuore di ognuno.

L’esecuzione musicale sarà affidata a Antonio Porro alla chitarra, Francesco Perotta alle percussioni, mentre ed “cante” a Corrado Ponchiroli. Sulle note di brani come l’Anonimo Veneziano, Siguiriyas, Tientos-tangos, Fandangos, poi Azulejos (farruca) e altre canzoni celebri, danzeranno con Manuela Faccon Elisabetta Ferrato, Federica Marcomini, Manuela Massaro, Livia Todesco.

Da domenica 11 febbraio è possibile prenotare i posti a teatro contattando il numero 3277661425, o inviando una mail a info@teatroaicolli.it (biglietto unico 10 euro).

