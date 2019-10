"Almuftah", cinema palestinese alla sala Fronte del Porto

“Almuftah”, La chiave, due serate dedicate al cinema palestinese grazie alla collaborazione con Al Ard Cinema Festival di Cagliari e di Cinema Senza Diritti di Venezia. Due serate per esplorare un patrimonio culturale molto ricco, un’occasione di confronto rispetto a uno scenario, il Medio Oriente, con l’obiettivo di rilanciare la solidarietà con il popolo palestinese.

Entrata a offerta libera

1 ottobre h 20.30

• Il sale di questo mare di Annemarie Jacir, Palestina, 2008, 104’ (arabo, sottotitoli italiano).

Opera prima, pluripremiata, sulla storia di una giovane di origine palestinese residente negli USA, alla ricerca delle proprie radici nella terra d’origine della sua famiglia, sotto occupazione israeliana. Dal momento del suo arrivo si trova immersa in una realtà di cui non immaginava le complicazioni e di cui non accetta l'ingiustizia.

8 ottobre h 20.30

Serata dedicata al diritto alla casa negato. Attraverso la proiezione di due corti tratteremo questo tema sia in senso lato come negazione al diritto di abitare nel proprio paese, sia in senso stretto relativamente alla pratica israeliana di bombardare o confiscare le case della famiglie palestinesi privandoli di un diritto inalienabile.

• Home di Berber Verpoest, Belgio, 2017, 23’ (inglese, arabo, sottotitoli italiano).

Premiato alla XV edizione di Al Ard Cinema Festival, traccia e intreccia le storie individuali e familiari dei protagonisti nel contesto di Gerusalemme sotto occupazione, dove la demolizione delle case palestinesi è prassi quotidiana e premessa alla progressiva dearabizzazione e modifica dello status quo della città.

• Five Minutes di Ahmed Nasser Barghouti, Palestina 2018, 26’ (arabo, sottotitoli italiano).

Premiato alla XVI edizione dell’Al Ard Cinema Festival. Racconta i casi di tre di famiglie di Gaza a cui l'esercito israeliano, seguendo una prassi collaudata, ha dato cinque minuti di tempo, prima d’iniziare a bombardare le loro case con gli F16. Cosa fareste in quei cinque minuti?

Info web

https://www.facebook.com/events/472386450035954/