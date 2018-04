AltaVoz De Dia con Ellen Allien e Derrick May a Sherwood Festival

Sabato 23 giugno a Sherwood Festival torna AltaVoz De Dia con Ellen Allien e Derrick May oltre a moltissimi altri artisti internazionali.

Orari

Apertura cancelli: ore 18

AltaVoz De Dia

Quest'anno AltaVoz porta a Sherwood un evento eccezionale con due nomi leggendari della techno mondiale: Derrick May, unanimamente riconosciuto come uno dei tre fondatori della musica techno (insieme a Juan Atkins e Kevin Saunderson) ed Ellen Allien, l'artista berlinese che da oltre vent'anni ne è la maggiore rappresentante in Europa.

Inoltre, prima della loro esibizione, nell'area dibattiti AltaVoz presenta "Meet the artists", un incontro con gli artisti che racconteranno al pubblico delle loro esperienze, della loro musica e della loro visione della scena elettronica.

International Special Guests

Ellen Allien

(BPitch Control - DE)

Derrick May

(Transmat Records - USA)

Dj’s & Lives

Max D. Blas

(AltaVoz / Monologue)

Paolo Tamoni

(AltaVoz / Kombination Research / Undeliving)

Andrea B

(Magic Club)

Alesison Tonin

(AltaVoz)

Prince Anizoba

(Area Vicenza / Spirit of House)

Wall a.k.a Marco Salvalaio

(AltaVoz / Taste)

Nick-Que

(Magic Club)

iLiA

(AltaVoz)

Biglietti

Prevendite online https://tinyurl.com/ TktOneSH18

1st release (fino al 31 maggio) 10 euro + d.d.p.

2nd release (fino al 22 giugno) 13 euro + d.d.p.

Alla porta: ingresso unico 18 euro

Ticket disponibili anche su www.ticketone.it

Dopo mezzanotte ingresso "1 euro può bastare"

Il festival

All'interno di Sherwood Festival troverete inoltre:

11 aree food: ristorante, pizzeria, osteria, kebab, hamburgers & hot dog, paninoteche, Tex Mex, gelateria, frutteria e molto altro ancora

13 aree beverage: birre, birre artigianali, cocktails, frullati, bibite, frozen drinks e tutto quello che potete desiderare

Area mercatibo: quasi cento stand per trovare ogni tipo di t-shirt, vestiti, oggetti in pelle artigianali, dischi, articoli di svago e mille altre cose

Zona ChillOut

Area bambini

Informazioni

