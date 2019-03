Mostra “Altino - Prima di Venezia” a palazzo della Ragione

L’associazione di promozione sociale La Carta di Altino e il Polo museale del Veneto-Museo archeologico di Quarto d’Altino propongono la mostra a palazzo della Ragione, dal 9 marzo al 14 aprile, “Altino - Prima di Venezia“.

L’esposizione presenta, attraverso foto, pannelli, animazioni 3d, documenti e video-proiezioni, l’antica città di Altino, edificata 1500 anni prima di Venezia ai bordi della laguna.

Grandi plastici permettono ai visitatori di immaginare l’antica città, le sue aree monumentali, le vie di comunicazione e lo stretto rapporto con la laguna.

La mostra vuole far conoscere ai padovani l’antico legame che, fin da epoca preromana, univa Padova e la città portuale di Altino.

Le strette relazioni tra le due città continuarono anche in età romana con la via Annia, poi detta via Altinate, che, uscendo ad est di “Patavium”, si dirigeva ad “Altinum”.

Il biglietto della mostra è valido, entro tre mesi, per ricevere una riduzione sul biglietto d’ingresso al Museo archeologico nazionale e l’Area archeologica di Altino a Quarto D’altino.

La mostra, patrocinata dal Comune di Quarto d’Altino, è realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

Ingresso

Biglietto d’ingresso a Palazzo della Ragione: intero 6 euro, ridotto 4 euro, ridotto scuole 2 euro.

Per informazioni

Segreteria organizzativa

email altinoprimadivenezia@gmail.com

sito www.altinoprimadivenezia.it

pagina Facebook www.facebook.com/altinoprimadiveneziaLuogo