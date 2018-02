"Ama te stesso: affronta le tue ferite e ritrova l'autostima", incontro ad Albignasego

Da novembre a giugno la sede dell'associazione Lambarene di Albignasego ospita il corso di autostima "Ama te stesso". Un percorso per ritrovare la propria autostima attraverso tecniche che aiutano a esprimere le emozioni represse e ad aumentare l'energia vitale.

“Ama te stesso” vuole conferire strumenti pratici per imparare ad amare sè stessi, ritrovando gradualmente il potere di attirare ciò che realmente si desidera nella vita. Si tratta di un lavoro su sè stessi, che permettere di trasformare i problemi in opportunità di crescita.

Verranno affrontate in modo approfondito le cinque ferite emozionali:

rifiuto

abbandono

umiliazione

tradimento

ingiustizia

Gli incontri si svolgono una domenica al mese, dalle 9.30 alle 14.30. Il prossimo appuntamento è in programma l'11 febbraio.

É possibile partecipare anche ad un singolo incontro.

Conduttore

Elisa Campagnaro, naturopata, operatrice in tecniche di rilascio emozionale con master in Arti Terapie integrate - Aum Meditation Leader.

Informazioni e prenotazioni

346.1846127

elisacampagnaro@hotmail.it

www.semplicementessere.net

