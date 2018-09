Presentazione del libro “Amatka” di Karin Tidbeck alla libreria “Il mondo che non vedo”

Il 27 settembre esce nelle librerie e in versione e-book “Amatka”, opera della scrittrice svedese Karin Tidbeck. Un romanzo distopico e fantascientifico che esplora le possibilità più estreme del linguaggio e la potenza creatrice della parola.

L’autrice sarà in Italia a ottobre per un tour di presentazione del libro che toccherà:

Anteprima: 30 settembre ore 18 – Genova – Book Pride - sala Ducale spazio aperto –con Violetta Bellocchio

Alla presenza dell’autrice:

3 ottobre – Padova – Libreria Il mondo che non vedo – alle ore 19

4 ottobre – Bologna – Libreria Coop Zanichelli – con Sara Marzullo – alle ore 18

5 ottobre – Torino – Libreria Therese – con Luca Ragagnin – dalle ore 20 - dalle 19 aperitivo svedese a cura di Papaia Gastronomia & Catering

6 ottobre – Milano – Libreria Walden – con Valentina Avanzini – dalle 18.30 – a seguire aperitivo

"Il mio libro preferito degli ultimi anni, un classico istantaneo".

Jeff VanderMeer

"Un romanzo indimenticabile [...] in egual misura Le Guin, Kafka e Borges".

The Guardian

"Nel suo romanzo acuto e bizzarro, Karin Tidbeck evoca con precisione una realtà distopica, in un crescendo inquietante".

Helen Phillips

"Uno spaventoso ritratto di una realtà post-verità".

NPR

Sinossi

Nel mondo che i Pionieri hanno colonizzato valicando un confine di cui si è persa ogni traccia, gli oggetti decadono in una poltiglia tossica se il loro nome non viene scritto e pronunciato con prefissata frequenza. Per evitarne la distruzione, un comitato centrale veglia severamente sulle parole pronunciate dagli abitanti delle colonie, perché la vita in un mondo minacciato dalla disgregazione richiede volontà e disciplina.

Vanja, cittadina di Essre, viene inviata dalla sua comune nella gelida colonia di Amatka e troverà ad attenderla i primi fuochi di una rivoluzione sotterranea giocata sulla potenza del linguaggio. Suo malgrado, Vanja dovrà così affrontare le possibilità che si celano dietro il velo di blanda oppressione che assopisce i pensieri e le parole del popolo di Amatka.

Biografia dell’autrice

Karin Tidbeck è originaria di Stoccolma, in Svezia, ma vive e lavora a Malmö. La sua opera prima, la raccolta di racconti del 2012, Jagannath, è stata premiata con il Crawford Award 2013 ed è stata finalista per il World Fantasy Award. In Italia, un suo racconto è apparso nella raccolta Le Visionarie (Produzioni Nero, 2018), curata da Ann e Jeff VanderMeer.

