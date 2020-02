 Ambarabà! Un weekend di benessere seguendo le antiche tradizioni del Giappone

È dedicato al benessere fisico e spirituale il terzo weekend della prima edizione di Ambarabà, festival culturale organizzato da Euganea Movie Movement e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monselice, con il patrocinio della Provincia di Padova, che per tutto il mese di febbraio porterà all’ombra della Rocca laboratori, spettacoli di teatro, illustrazioni, letture animate, degustazioni e proiezioni, dedicati alla cultura e alle tradizioni giapponesi.

Protagonisti di sabato 15 e domenica 16 febbraio saranno alcune tra le più note tradizioni del Sol Levante dedicate al benessere del corpo e della mente. Si comincia sabato 15 febbraio a Villa Pisani (ore 10.30/13 e 14/17.15) con “un assaggio di shiatsu”. Accompagnati dai professionisti della Scuola I.R.T.E., i partecipanti avranno la possibilità di scoprire i benefici immediati di questa pratica attraverso trattamenti individuali di circa 45 minuti, adatti a tutti, dai bambini agli anziani. [Il costo è di 20 euro (prenotazione consigliata, 042974309, info@villapisanimonselice.it)] . Le tecniche dello shiatsu sono al centro anche del laboratorio-gioco per bambini e genitori, che prenderà il via alle 17.15, per sperimentare il valore del contatto nella relazione genitore-bambino basata sulla presenza, sulla relazione di energie e sull’ascolto di sé e dell’altro. Il lavoro sarà incentrato principalmente sulla percezione e la manipolazione ludica del corpo, e sarà eseguito sia dall’adulto sul bambino che viceversa, nel rispetto delle possibilità ed attitudini personali oltre che delle esigenze della coppia. [Il costo è di 10 euro a coppia, per prenotazioni: 042974309, info@villapisanimonselice.it].

Domenica 16 febbraio alle ore 16, i ragazzi dai 7 ai 14 anni sono invece tutti attesi in tenuta ginnica e con asciugamano e borraccia d’acqua, presso il Dojo della palestra Move (Via Umbria 32) per provare il karate, l’antica arte marziale giapponese introdotta con una lezione dimostrativa da Federica Toffanin, Maestro terzo Dan [ingresso libero e gratuito].

Un festival dedicato al Giappone non può non includere una un rito che ci porta indietro nel tempo ma che tuttora ha valore sociale e spirituale. Domenica alle 16.30, a Villa Pisani si potrà assistere alla Cerimonia del tè attraverso una presentazione dettagliata, dalla storia agli strumenti, seguita da una dimostrazione pratica di Cha No Yu proposta da un’autentica Maestra di Cerimonia del tè e Maestra di vestizione del kimono. A seguire, degustazione di tè Matcha cerimoniale a cura della Maestra di Cerimonia Senyo Machida in collaborazione con Il signore del tè, Tea & Coffee Store di Montegrotto Terme. [Il costo è di 7 euro ed è richiesta la prenotazione obbligatoria (042974309, info@villapisanimonselice.it)] .

Non mancherà, sempre domenica l’appuntamento con il cinema di animazione alle 16 al Museo San Paolo. La proposta di questa settimana è “Tokyo Godfathers” (Giappone, 2011, 116’), favola natalizia ambientata nel cuore della capitale giapponese e prima opera di Satoshi Kon ad essere distribuita nel circuito cinematografico italiano. Da qualche parte a Shinjuku, tre esuberanti senzatetto si fanno compagnia. Mentre i tre rovistano tra mucchi di spazzatura per cercare i loro personalissimi “regali di Natale”, sentono un pianto soffocato proveniente dal cumulo di immondizie: è una neonata. Decidono di tenere la bambina e prendersene cura finché non potranno riconsegnarla alla madre naturale. [ingresso 3 euro].

Per i più piccoli, dai 3 agli 8 anni, la Biblioteca San Biagio ha inoltre organizzato sabato 15 febbraio alle 10.30 una lettura animata di fiabe giapponesi a cura di Sara Corsini [ingresso gratuito].

Rimane inoltre aperta la mostra d’illustrazione Mukashi Mukashi e Storie dall’arcipelago sottosopra, un progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel e il Comune di Sàrmede, in esposizione a Villa Pisani fino al 1° marzo 2020.

Amabarabà è un progetto di Euganea Movie Movement e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monselice, con il patrocinio della Provincia di Padova. La Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Mukashi Mukashi e Storie dall’arcipelago sottosopra è un progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel e dal Comune di Sàrmede. Tra i partner: Libreria Fahrenheit, libreria per ragazzi Pel di Carota, Else Edizioni, biblioteca San Biagio di Monselice e Il Signore del tè, Tea & Coffee Store.

Info

Villa Pisani

Riviera Belzoni 22, 35043 Monselice (PD)

www.villapisanimonselice.it

info@villapisanimonselice.it

https://www.facebook.com/villapisanimonselice/