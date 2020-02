Ambarabà! La seconda settimana del festival dedicato alla scoperta della cultura e delle tradizioni giapponesi a Monselice

Prosegue a Monselice Ambarabà festival culturale di Euganea Movie Movement e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monselice, con il patrocinio della Provincia di Padova che vuole portare in città laboratori, spettacoli di teatro, illustrazioni, letture animate, degustazioni e proiezioni, dedicate in questa prima edizione alla cultura e alle tradizioni giapponesi.

Scopri tutti gli eventi di Ambarabà!

Venerdì 7 febbraio ​

Il secondo fine settimana di Ambarabà inizia venerdì 7 febbraio alle 21 a Villa Pisani con una degustazione di tè a cura de Il signore del tè, Tea & Coffee Store di Montegrotto Terme. Un’occasione per conoscere i tè più diffusi, quelli meno noti, le grandi eccellenze. Un pizzico di storia, tante informazioni, una degustazione guidata dei più importanti tè del paese del Sol Levante. Il costo è di 7 euro.

Sabato 8 febbraio

Sabato 8 febbraio sarà invece all’insegna del teatro. Alle 16.30 nella Sala della Buona Morte, Museo San Paolo (via 28 aprile 1945) andrà in scena “I sei cigni”, produzione teatrale di Tam Teatromusica, a partire dalla fiaba dei fratelli Grimm. Un’unica performer, Flavia Bussolotto, prende possesso di tutti i personaggi della storia e dà vita a un racconto ritmico/musicale dal forte impatto, che restituisce agli spettatori l'atmosfera e il paesaggio della fiaba. I suoni di Alessandro Martinello e Luca Scapellato sono costruiti pensando alla loro capacità di raccontare, diventano simboli sonori, portati all'essenza, quindi alla dimensione simbolica, perché possano evocare immagini e rafforzare il racconto visivo. (ingresso 5 euro; ridotto famiglie: 2 adulti e due bambini 15 euro).

Domenica 9 febbraio

La domenica sarà dedicato ai bambini e al cinema di animazione. Alle 16 il Cinema Corallo (via san Luigi 1) ospiterà la proiezione di “Viaggio verso Agartha” (Animazione, Giappone, 2011, 116’) di Makoto Shinkai. Nonostante la sua tenera età, Asuna è costretta a crescere in fretta dopo la morte del padre. Costantemente da sola, a causa del lavoro di infermiera della madre, trascorre le sue giornate ascoltando una radio di cristallo lasciatale dal padre come ricordo fino a quando, un giorno, conosce il misterioso Shun, che la salva dall'attacco di una creatura mostruosa. Shun le racconta di venire da un paese chiamato Agartha e di essere arrivato fin lì perché in cerca di qualcosa. Dopo essersi salutati, Shun muore in un incidente e, a scuola, Asuna apprende che Agartha è il nome del regno dei morti, dove si avventurerà insieme al professor Morisaki.

Alle 16.30 a Villa Pisani prenderà invece vita il laboratorio creativo, a cura di Pel di carota libreria per ragazzi, “La scatola di Sakai”. Komako Sakai è una delle illustratrici giapponesi più conosciute. Di casa nel catalogo Babalibri, è di recente uscito un suo primo lavoro per la giovane Kira Kira Edizioni. L'immaginario infantile si nutre di piccole cose e una scatola può diventare una nave, un castello, una semplice stanza di giochi. (costo 5 euro).

Rimane inoltre aperta la mostra d’illustrazione Mukashi Mukashi e Storie dall’arcipelago sottosopra, un progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel e il Comune di Sàrmede, in esposizione a Villa Pisani fino al 1° marzo 2020.

Amabarabà è un progetto di Euganea Movie Movement e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monselice, con il patrocinio della Provincia di Padova. La Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Mukashi Mukashi e Storie dall’arcipelago sottosopra è un progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel e dal Comune di Sàrmede. Tra i partner: Libreria Fahrenheit, libreria per ragazzi Pel di Carota, Else Edizioni, biblioteca San Biagio di Monselice e Il Signore del tè, Tea & Coffee Store.

Info

Villa Pisani

Riviera Belzoni 22, 35043 Monselice (PD)

www.villapisanimonselice.it

info@villapisanimonselice.it

https://www.facebook.com/villapisanimonselice/