Festival “Ambiente e cultura Padova”, tutti gli eventi in programma

Domenica 13 maggio 2018 inizia la III edizione del Festival Ambiente e Cultura. L’edizione 2018 dedicherà ogni giorno a un argomento diverso: adattamento ai cambiamenti climatici, educazione ambientale, acquisti verdi, economia circolare, energia.

I temi saranno approfonditi attraverso declinazioni culturali ed artistiche differenti ma sempre pensati e realizzati con la stessa leggerezza e con l’auspicio che da piccoli gesti quotidiani si inneschi un grande cambiamento all’insegna della sostenibilità di cui siamo tutti responsabili.

Il tutto pensato e realizzato nel nostro territorio, mantenendo uno stretto e significativo dialogo con le realtà artistiche, culturali, istituzionali ed imprenditoriali che lo caratterizzano e che contribuiscono a dare ulteriore valore e identità al Festival.

Evento promosso e organizzato dall’Assessorato all’ambiente e dal Settore Ambiente e Territorio.

In collaborazione con: Scuola di Musica Gershwin, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Compraverde, Associazione Nordestsudovest, Progetto Opportunità, Gelateria La Romana; e con la collaborazione di: Adescoop – Agenzia dell’Economia Sociale s.c., Associazione Cochabamba444, Associazione Mangiaidee, Associazione MerakiPadova, Associazione On the green road, Associazione Play, Associazione Pro Gattile Sanitario Padovano ODV, Associazione Teatro della Caduta di Torino, Banca Etica - Git di Padova, Band So Real, Centro Levi Cases dell’Università di Padova, Mercato circolare, Pop Economix, Puor Moi Bottega Ottica, Società Italiana di Arboricoltura Onlus – Delegazione Veneta, Università degli studi di Padova, Università IUAV di Venezia.

Domenica 13 maggio “Le tante strade della sostenibilità”

Dalle 10 alle 18 al Quartiere Arcella

Domenica sostenibile “ Viviamo l’Arcella ”

Una domenica di festa all’insegna della sostenibilità e dell’aria pulita. Chiusura al traffico in alcune zone del quartiere Arcella



Una domenica di festa all’insegna della sostenibilità e dell’aria pulita. Dalle 19 al Parco Fenice, Lungargine Rovetta

Aperitivo sostenibile, dalle 20 Proiezione documentario “On the green road”

Lunedì 14 maggio “Gli studenti di oggi, i cittadini di domani”

Dalle 10 alle 12.

“ A scuola di sostenibilità ”

l’assessora Gallani incontra gli alunni protagonisti del progetto “L’orto a scuola”



“ Trash - tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti ”

Presentazione del libro a cura degli autori Alessandra Viola e Piero Martin, con Chiara Gallani - assessora all’ambiente



Le Mille e una Arcella presenta “Tovaglia Mediterranea”. Pizze da grani antichi da Napoli a Gerusalemme

con JOE STRAY - Gipsy swing quartet

Martedì 15 maggio “La sfida dei cambiamenti climatici”

Alle 10 presso Sala Fronte del Porto, cinema Porto Astra in via Santa Maria Assunta, 20

“ Lo salvo io il pianeta! ”

Spettacolo di e con Francesco Giorda



“Per esser pronti, ripensare la gestione dell’emergenza in città”

Presentazione del libro a cura dell’autore Mattia Bertin, con Gianni Belloni

Mercoledì 16 maggio “Dal verde degli acquisti, al verde del paesaggio”

Dalle 10 alle 17 presso Sala Fornace Carotta, via Siracusa, 61

“ Forum compraverde ”

politiche, progetti e servizi di Green Procurement pubblico e privato a Padova



“Patria, patrie e patrimonio. Identità di popolo e identità culturale”

Spettacolo teatrale di e con Gian Antonio Stella (voce narrante)

Giovedì 17 maggio “Economia circolare: riciclo, riuso, rigenero”

Dalle 9.30 alle 13.30 presso Sala Fornace Carotta, via Siracusa, 61

“ Recuperare e riciclare per ripartire ”

Esperienze di economia circolare



“Blue revolution - l’economia ai tempi dell’usa e getta”

Spettacolo con Alberto Pagliarino

Venerdì 18 maggio “Energie urbane”

Alle 10.30 presso Informambiente, via dei Salici, 35

“ Rigenerazione urbana: la nuova frontiera della sostenibilità energetica”

Convegno sulle nuove metodologie e tecnologie per il recupero del tessuto edilizio urbano



“Gira il mondo gira”

Spettacolo con Massimo Carlotto (voce narrante), Giancarlo “Gica” Previati (voce recitante), Maurizio Camardi (sassofoni, duduk), Erica Boschiero (voce, chitarra), Sergio Marchesini (fisarmonica, tastiere).

Sabato 19 maggio “Energie positive”

Dalle 10 alle 18 in via Oberdan

“ Energy Days Week-end ”

Week-end “in piazza” dedicati alla divulgazione dell’utilizzo dell’energia sostenibile

“ Come una foglia”

La storia degli alberi raccontata da esperti arboricoltori e tree-climbing per bambini e ragazzi

“ Made in Japan”

un pomeriggio dedicato al Giappone tra moda, occhiali, bonsai, musica e degustazioni di tè pregiati.

“SO REAL (Tribute band Peter Gabriel)”

Concerto di raccolta fondi a cura dell’Associazione Pro Gattile Sanitario Padovano ODV e dell’Associazione MerakiPadova​.

Domenica 20 maggio “Energia in movimento”

Dalle 10 alle 18

Energy days

info-point dedicati della produzione e dell’uso intelligente dell’energia

“Milonga a Palazzo”

Evento speciale del 19° Padova Tango Festival

