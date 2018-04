Dall’America di Obama all’America di Trump, Alessandro Portelli ospite di BoCulture

La rassegna BoCulture del palinsesto 2018 di Universa dell’Ateneo di Padova propone giovedì 12 aprile alle ore 17, in Aula Magna a Palazzo del Bo, in via VIII Febbraio, 2 a Padova, l’incontro “Dall’America di Obama all’America di Trump” con Alessandro Portelli, uno dei maggiori esperti italiani di letteratura e cultura americana, di storia orale e antropologia musicale.

“L’America, creazione immaginaria di sconfinata libertà e di incontrollata espansione, ha sempre avuto orrore dei muri. Ma oggi il muro entra nelle coscienze, trasforma l’America da universo in provincia, rinchiude il cielo dell’immaginario, dà forma alla paranoia e alla paura. Per credersi grande, l’America di Donald Trump si rimpicciolisce e torna indietro”. Così commentava a settembre scorso, sulle pagine del Manifesto, Alessandro Portelli la svolta politica che il Presidente Trump imponeva alla sua nazione con l’avvio del prolungamento del muro tra gli Stati Uniti e il Messico. E ancora “Su Obama erano state riposte speranze e passioni per un cambiamento, che poi non è mai arrivato. Fermo restando che, per quel che mi riguarda, Barack Obama è stato il miglior presidente che gli Stati Uniti abbiano mai avuto da mezzo secolo a questa parte. Purtroppo il suo modo di fare politica, molto interno alle istituzioni, non ha saputo dare risposte alla crescente distanza tra società civile e istituzioni. Ha rimesso in marcia l’economia ma non ha salvato o aiutato le vittime impoverite da banche e finanziarie e non ha mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale a sostegno dei diritti sindacali”.

Di sogno americano infranto, anche per colpa di tanti altri muri simbolici che l’America di Trump sta introducendo, come l’applicazione dell’embargo economico, il divieto di turismo nei confronti di Cuba, la politica sui dazi e sulle migrazioni, l’intenzione di togliere le protezioni ai “dreamers”, le posizioni sulla questione delle armi, e così via, Alessandro Portelli discuterà con Anna Scacchi, docente di lingue e letteratura anglo-americana all’Università di Padova e Vincenzo Romania docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Padova.

La partecipazione è libera fino a esaurimento dei posti disponibili. http://www.unipd.it/ prenotazione-boculture

Info http://www.unipd.it/ilbo/dallamerica-obama-allamerica-trump-0