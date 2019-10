"The American Night": musica, cene a tema e negozi aperti fino alle 24 a Le Brentelle

Anche quest’anno abbiamo preparato per voi una grande festa per la notte bianca: una fantastica serata a stelle e strisce! Sabato 12 ottobre vi aspettiamo a partire dalle 19.30 per uno spettacolare American party con aperitivi, cene a tema e musica dal vivo.

Venite a scatenarvi con i balli country e a sfidare il temibile toro meccanico! Non mancheranno le esibizioni di balli hip hop e rock and roll. Per gli amanti del musical, sul palco centrale andrà in scena Grease, uno degli spettacoli simbolo dell’America anni ’50 che vi farà rivivere l’emozione del film. Troverete anche un’area dedicata agli appassionati dei cartoni animati cult USA: ci saranno i Looney Tunes e gli Avengers, i più famosi supereroi d’America.

I negozi e i ristoranti rimarranno aperti fino a mezzanotte con incredibili offerte, che trovate qui

https://www.facebook.com/events/2377982629130291/

https://centrolebrentelle.it/newseventi/the-american-night/

