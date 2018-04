“American Vin”, spettacolo in dialetto a favore dell’AIL al Don Bosco

Sabato 14 aprile alle ore 21 al Teatro Don Bosco di via S. Camillo, la Compagnia Teatrale “El Porteo” presenta “American Vin”, una commedia comica in dialetto veneto ambientata a Padova durante la fine della seconda guerra mondiale. Racconta la storia della famiglia Bruschin che, trovandosi in una situazione di miseria, si inventa un metodo troppo complicato per fare soldi. Varie situazioni e stratagemmi si intrecciano dando vita a momenti esilaranti e divertenti.

La Compagnia teatrale El Porteo è nata nella Parrocchia della Santissima Trinità un anno e mezzo fa ed è composta da 12 attori, molti dei quali vantano parecchi anni di recitazione in altre compagni teatrali.

Il ricavato dello spettacolo, che è patrocinato dal Comune di Padova, sarà devoluto all’AIL in favore del progetto “assistenza domiciliare pediatrico”.

Biglietto unico 5 euro.