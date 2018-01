"Amianto: un problema risolvibile", incontro informativo per i cittadini di Limena

Nonostante la normativa sulla cessazione dell’utilizzo dell’amianto sia in vigore dal 1992, ancora oggi esiste il problema della bonifica di materiali contenenti amianto (MCA), soprattutto per quanto riguarda le piccole quantità. Per evitare che tali materiali vengano smaltiti in modo errato, con rischio di danno alla salute, il comune di Limena, assessorato all’Ambiente, ha predisposto il progetto Micoraccolta, che prevede modalità semplificate e incentivi economici per la bonifica di detti materiali, rivolto a insediamenti civili, agricoli e artigianali.

La rimozione dei materiali contenenti amianto potrà essere eseguita direttamente dal proprietario dell’immobile da bonificare oppure da una ditta specializzata e il Comune incentiverà l’esecuzione della bonifica con un contributo.

L'INCONTRO

Per conoscere meglio le procedure di rimozione in sicurezza, le problematiche ambientali e sanitarie e le modalità di erogazione dei contributi, la cittadinanza è invitata all’incontro informativo "Amianto: un problema risolvibile", in programma mercoledì 24 gennaio alle ore 21 in Sala del Consiglio.

Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Costa, l’assessore all’Ambiente Maurizio Martinello presenterà il progetto. Quindi, esperti della Società Consulenze Ambientali parleranno degli aspetti generali e specifici legati all’amianto e spiegheranno la metodologia e le modalità operative dell’iniziativa Microraccolta, che verrà attivata sul territorio comunale.