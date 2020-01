Amici della Musica di Padova, 63esima stagione concertistica all’Auditorium Pollini

Torna, martedì 21 gennaio 2020, ciclo B, ore 2015, all'Auditorium Cesare Pollini la 63a Stagione concertistica 2019/2020.

Raffaele Pe controtenore

controtenore La Lira di Orfeo ensemble barocco

ensemble barocco Luca Giardini maestro di concerto

"Giulio Cesare eroe barocco"

Musiche di

Geminiano Giacomelli Sinfonia

Sinfonia Georg Friedrich Händel Va tacito e nascosto

Va tacito e nascosto Carlo Francesco Pollarolo Sdegnoso turbine

Sdegnoso turbine Francesco Bianchi Saprò d’ogn’alma audace

Saprò d’ogn’alma audace Georg Friedrich Händel Sinfonia

Sinfonia Geminiano Giacomelli Il cor che sdegnato

Il cor che sdegnato Georg Friedrich Händel Al lampo delle armi

Al lampo delle armi Francesco Bianchi Sinfonia

Sinfonia Niccolò Piccinni Tergi le belle lagrime nell’ambito della rete AMUR

Raffaele Pe (controtenore) e La Lira di Orfeo (ensemble barocco) sono due nuove realtà della vita musicale italiana, che sono state ricosciute della critica internazionale fra gli interpreti del barocco italiano. Ad essi Amadeus ha dedicato il numero di dicembre 2018 e contemporaneamente grande successo ha riscosso il CD “Giulio Cesare” dell’etichetta Glossa, che è nella top 20 dei migliori dischi classici dell'anno per numerose riviste europee.

Raffaele Pe è oggi tra i controtenori più apprezzati della nuova generazione. La sua voce abbraccia un vasto repertorio che spazia dal Recitar Cantando, all’opera settecentesca, fino alla musica contemporanea. Nato a Lodi, ha iniziato i suoi studi in canto e organo a sei anni come corista della Cappella Musicale del Duomo di Lodi, ha poi continuato la sua formazione a Londra e a Bologna con Fernando Opa Cordeiro. Ha recentemente debuttato a Vienna al Theater an der Wien nell'Orlando di Händel (Guth, Antonini), a Venezia alTeatro La Fenice nell’Orlando Furioso di Vivaldi (Ceresa, Fasolis), all'Opera di Firenze nella Didone abbandonata di Vinci (Colonna, Ipata) e al Glyndebourne Opera Festival come protagonista dell'Ipermestra di Cavalli (Vick, Christie) e all'Opera di Losanna con Diego Fasolis e I Barocchisti per il recital L'art des Castrats chez Vivaldi.

La Lira di Orfeo è un ensemble dedito alla riscoperta in tempi moderni del repertorio antico e barocco. Fondato nel 2014 da Raffaele Pe, aspira a realizzare un “rendering” – con le parole di Luciano Berio – dell’essenza originale di questo repertorio, accordando tecniche passate con una sensibilità contemporanea. Il programma è una raccolta delle più significative arie tratte dalle opere italiane inedite dedicate alla figura di Giulio Cesare. Giacomelli, Bianchi, Piccinni, Pollarolo si presentano come ritrovati riferimenti storici, fondamentali per comprendere il valore della più famosa opera di Händel. In questi lavori il ruolo di Cesare fu interpretato tra l’altro dai maggiori cantanti dell’epoca, da Carestini a Pacchierotti, passando per Appiani e Senesino. Una antologia dei molteplici stili compositivi nell’Italia settecentesca dalla maturità del canto figurato fino al tramonto del gusto rococò nel periodo pre-napoleonico.

Il concerto è un progetto della rete AMÚR: un accordo fra 9 società ed enti musicali, con prevalente attività cameristica, per creare occasioni di ideazione, coproduzione e circolazione di progetti artistici.

