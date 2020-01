Amici della Musica di Padova, 63esima stagione concertistica all’Auditorium Pollini

Torna la 63a Stagione concertistica 2019/2020 ,artedì 29 gennaio, ciclo A, ore 20.15 all' Auditorium Cesare Pollini.

Richard Goode

pianoforte

Musiche di

Wolfgang Amadeus Mozart Sonata K 533&494

"Tra i pianisti ci sono giovani brillanti e vecchie glorie sapienti che mostrano la loro abilità con naturalezza in tutto quello che fanno, senza esibizionismi o virtuosismi elaborati: Richard Goode è uno di questi “ (The Telegraph, 2012). È questa la cifra del pianista americano, che è riconosciuto oggi come uno dei maggiori interpreti del repertorio classico e romantico, al quale si dedica con una attitudine piena di potere emozionale, di profondità ed espressività. Repertori di cui ha lasciato memorabili testimonianze, anche discograficamente per Nonesuch, come le Partite di Bach, i Concerti di Mozart (con Orpheus Chamber Orchestra), le 32 Sonate di Beethoven e i 5 Concerti incisi nel 2009 con la Budapest Festival Orchestra ed Ivan Fischer. Allievo di E. Szigeti, C. Frank, N. Reisenberg ed infine di R. Serkin, R. Goode è stato, con M. Uchida, direttore artistico della Scuola e del Festival di Marlboro ed è uno stimato docente alla Guildhall School di Londra, al Mannes College di New York, oltre ad essere ospite regolare della Verbier Festival Academy e della serie di masterclass della Wigmore Hall di Londra. Un profilo di grande integrità artistica e morale nel segno della lezione di A. Schnabel e di R. Serkin ma con un interesse, come nel programma qui offerto, anche a repertori diversi da quelli della cultura classica e romantica austro-tedesca. In tal senso esemplare è l’accostamento proposto fra il tardo Chopin e Debussy, che dedicò alla memoria di Chopin i suoi 12 Studi del 1915. Quel Debussy che fu allievo di Mme Mauté de Fleurville(che aveva avuto lezioni da Chopin) e per il quale “Chopin era il più grande di tutti”.

