Amici della Musica di Padova, 63esima stagione concertistica all’Auditorium Pollini

Torna all'Auditorium Cesare Pollini la 63a Stagione concertistica 2019/2020 lunedì 13 gennaio alle ore 20.15 (ciclo A).

Quartetto Adorno

Edoardo Zosi, Liù Pelliciari violino

violino Benedetta Bucci viola

viola Danilo Squitieri violoncello

Musiche di

Dmitrij Šostakovič Quartetto n. 13 op. 138

Ludwig van Beethoven Quartetto op. 130

Il Quartetto Adorno si è fatto conoscere a livello internazionale aggiudicandosi il Terzo Premio (con Primo non assegnato), il Premio del Pubblico e il Premio Speciale per la migliore esecuzione del brano contemporaneo di Silvia Colasanti nell’edizione 2017 del Concorso Internazionale “Premio Paolo Borciani”. Nella storia trentennale del Concorso nessun quartetto italiano aveva ottenuto un riconoscimento così importante.

Musicisti quali Alfred Brendel, Paul Badura-Skoda, Miguel Da Silva (Quatuor Ysaye), il Takács Quartet, hanno espresso lusinghieri apprezzamenti per il Quartetto Adorno.

Fondato nel 2015 da Edoardo Zosi, Liù Pelliciari, Benedetta Bucci e Danilo Squitieri, si è perfezionato presso la Scuola di Musica di Fiesole con Miguel Da Silva (Quatuor Ysaye), A. Nannoni, A. Farulli. Il nome del Quartetto è un omaggio al filosofo Theodor Wiesengrund Adorno che, in un’epoca di declino musicale e sociale, individuò nella musica da camera una chiave di salvezza per perpetuare un vero rapporto umano, secondo i valori del rispetto e dell’anelito alla perfezione.

Il Quartetto Adorno ha tenuto concerti per importanti Società Musicali italiane ed estere come “London Chamber Music Society Series at Kings Place” e “Wigmore Hall” di Londra, “Ravenna Festival”, “La Società dei Concerti” di Milano dove sono stati anche in residence per gli Incontri Musicali all’Auditorium Gaber, “Fondazione I Teatri” di Reggio Emilia, MITO Festival, “Festival dei Due Mondi” di Spoleto, “Unione Musicale” di Torino, “Festival Internazionale di Musica da Camera” di Cervo, Festival di Portogruaro, “Fazioli Concert Hall” di Sacile, “Podium für junge Solisten” di Tegernsee, “Società del Quartetto” di Bergamo, “ACM Chamber Music” di Trieste, “Policontri Classica” di Torino, “Musica Insieme” di Bologna, “Amici della Musica” di Campobasso, ”Amici della Musica” di Firenze, Amici della Musica” di Perugia, “Amici della Musica” di Cagliari, “Festival Musique Chalosse” in Francia, “Allegro Vivo Festival” di Altenburg.

Nel 2016 il loro debutto nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano dove si sono esibiti anche con il pianista Paul Badura-Skoda. Vincitori nell’ambito di “2016 ISA Internationale Sommerakademie” del Premio “2. Wiener Schule Preis” per la miglior esecuzione di un quartetto appartenente alla seconda scuola di Vienna, si sono esibiti in diretta radiofonica per la ORF Radio KulturHaus di Vienna.

Il programma di sala è scaricabile a questa pagina

Ingresso

Biglietti: interi euro 25, ridotti euro 20, studenti euro 8

Prevendite: Gabbia dischi, Via Dante 8, Padova - tel. 0498751166,online su vivaticket.it, presso i punti vendita Vivaticket, Call Center 892.234 (servizio a pagamento), la sera del concerto al botteghino dell’Auditorium C. Pollini

La stagione concertistica è organizzata con il concorso del Ministero per i Beni e attività culturali, con il contributo del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura e anche grazie al sostegno di Fondazione Antonveneta, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Carraro s.p.a.

Per informazioni e prenotazioni:

Amici della Musica di Padova

via L. Luzzatti 16 b, Padova

info@amicimusicapadova.org - tel. 049 8756763

https://www.amicimusicapadova. org/

FB: amicimusicapadova