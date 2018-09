Amici della Musica di Padova, 62esima stagione concertistica all’Auditorium Pollini

La 62° Stagione concertistica degli Amici della musica propone una serie di concerti di musica classica.

Scopri tutta la 62esima stagione concertistica degli Amici della musica - 2018/2019

La Stagione è realizzata grazie alla collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali e con il contributo dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

Scarica il programma completo della stagione concertistica degli Amici della musica - 2018/2019

I concerti si svolgono all’auditorium C. Pollini (via C. Cassan 17, Padova) con inizio alle ore 20.15 (se non diversamente indicato). La Direzione si riserva ogni opportunità di eventuali modifiche del calendario imposte da cause di forza maggiore. Gli abbonati sono pregati di seguire eventuali variazioni di data o programma sul sito dell’Associazione, sui quotidiani e i manifesti.

In programma martedì 19 marzo - ciclo A

QUARTETTO AURYN: Matthias Lingenfelder - violino, Jens Oppermann - violino, Stewart Eaton - viola, Andreas Arndt - violoncello, Julian Bliss - clarinetto

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2019/03/19/378/

Martedì 2 aprile - ciclo B

EX NOVO ENSEMBLE: Daniele Ru ggieri - flauto, Carlo Teodoro - violoncello, Aldo Orvieto - pianoforte

Mercoledì 10 aprile - ciclo A

Elisso Virsaladze - pianoforte

Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.amicimusicapadova.org.

Biglietti

Per singoli spettacoli

interi 25 euro;

ridotti 20 euro;

studenti 8 euro.

Abbonamenti

I prezzi e le informazioni sugli abbonamenti sono disponibili sul sito degli Amici della musica di Padova.

Per informazioni

Associazione Amici della musica di Padova

via San Massimo, 37 - 35138 Padova

telefono 049 8756763

fax 049 8070068

email info@amicimusicapadova.org

sito www.amicimusicapadova.org

pagina Facebook www.facebook.com/amicimusicapadova