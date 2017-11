"Amici Miei", spettacolo di cabaret con i comici di Zelig al Crc Anima e Musica di Abano

Nuovo appuntamento al Crc Anima e Musica con "Amici Miei", lo spettacolo di cabaret con i migliori comici della zona e non, che ripropongono i proprio cavalli di battaglia e nuove creazioni.

Il cabaret come una volta, fatto di monologhi, disturbi, animazione, insomma di comicità allo stato puro.Max Cerba, Paolo Favaro, Licia La Rosa, Roberto Maratona, Loris Smeraldi e Luca Lombardini and more, direttamente dalla scuola Zelig ad Abano Terme giovedì 23 novembre alle ore 21.

INGRESSO

Ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria: 327.9209225