Interrogarsi sul pugilato anche in parrocchia: non per il gusto del combattimento aggressivo ma perché questo sport rappresenta per le giovani generazioni un’occasione di crescita e di formazione, di allenamento a regole e discipline, di attenzione e rispetto.

Dati alla mano risulta che il pugilato rappresenti una disciplina sportiva particolarmente utile nella prevenzione e contrasto al bullismo tra giovanissimi e uno strumento in cui anche ragazzi con problematiche relazionali o eccessi di aggressività possono trovare un’adeguata canalizzazione delle proprie energie e una capacità di gestione e controllo di sé.

A fronte di queste considerazione e di un crescente interesse dei giovanissimi e degli adolescenti verso questo sport, la parrocchia di San Giuseppe insieme al circolo Noi San Giuseppe ha accolto la disponibilità di Padova Ring per realizzare un microprogetto di formazione e conoscenza.

Ne sono nati due appuntamenti raggruppati sotto il titolo “Amici sul ring - Amici nella vita. Il pugilato come palestra di vita”.

L'incontro

Si inizia giovedì 10 maggio, alle ore 21 in sala Cardinal Callegari con una serata dal titolo “Amici sul Ring” che vede la collaborazione di Padova Ring, Csi Padova, Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo Libero, Fondazione Lanza e rivista Etica per le professioni.

Sarà un’occasione per conoscere, contestualizzare e approcciarsi al pugilato grazie a interventi qualificati. Al saluto introduttivo di don Massimiliano Zoccoletti, delegato per la Pastorale dello sport, turismo e tempo libero della diocesi di Padova, seguirà l’intervento di Germano Bertin, caporedattore della rivista "Etica per le professioni", sul tema “Leali nello sport. Leali nella vita”, che aiuterà a entrare in quelli che sono i fondamentali di un’attività sportiva.

Seguirà una tavola rotonda moderata dal giornalista Ivan Malfatto, che vedrà gli interventi di: don Enrico Luigi Piccolo, parroco di San Giuseppe, per una collocazione del concetto di combattimento a partire dall’esperienza spirituale di cui parlano anche le Scritture e arrivare a cogliere la potenzialità formativa e positiva di una lotta al di fuori degli intenti violenti e distruttivi; Massimiliano Sarti, responsabile di Padova Ring che porterà l’esperienza maturata negli anni e le possibilità educative nei progetti realizzati con alcuni educatori e psicologi; Cristiano e Nicolò Castellacci, della Pugilistica Rodigina, che si concentreranno nel rapporto maestro e allievo.

Le conclusioni della serata saranno affidate a Marco Illotti, presidente CSI Padova.

La serata

Seguirà, sabato 12 maggio a partire dalle ore 19 nella piastra polivalente di San Giuseppe, una serata dal titolo “Amici sul Ring - Amici nella vita. Il pugilato come palestra di vita” in cui si intervalleranno incontri di boxe olimpica, con giovani atleti provenienti da tutta Italia, con esperienze e approfondimenti sulle potenzialità educative del pugilato.

Informazioni

noisangiuseppe.padova@gmail. com

Pagina Facebook