Amnesty International ospite al mercato coperto di Padova

Mercoledì 17 luglio in via Vicenza 23 presenti i volontari per la campagna “mai più spose bambine”

Dettagli

Accanto alle tipicità fresche e di stagione dell’agricoltura padovana spazio anche alle iniziative sociali al Mercato Coperto di Campagna Amica a Padova in via Vicenza 23. Mercoledì 17 luglio, dalle 15 alle 19, sarà presente Amnesty International con alcuni volontari che forniranno informazioni sulla campagna di sensibilizzazione “ mai più spose bambine”. Nel mondo la pratica dei matrimoni forzati e delle spose bambine è estremamente radicata e incredibilmente diffusa. Ogni giorno nel mondo 37mila spose bambine sono costrette a scegliere in matrimonio uomini che non amano, spesso molto più grandi di loro. Amnesty International è in prima linea per difendere l’infanzia e Coldiretti Padova accoglie i volontari per sensibilizzare i cittadini che frequentano il mercato.

Come sempre le oltre venti aziende agricole di Campagna Amica Coldiretti Padova presentano il meglio delle tipicità fresche e di stagione del territorio dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. C’è anche la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal Mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Tutte le informazioni durante l’orario di apertura.

Il Mercato Coperto Padova km 0 ospita, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla pagina Facebook Mercato Coperto Padova Km0 saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.