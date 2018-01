“Amor ch’a nullo amato amar perdona”, l'interpretazione di Amato Maria Bernabei

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende

prese costui de la bella persona

che mi fu tolta; e ‘l modo ancora m’offende.

Amor ch’a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancora non m’abbandona.

Amor condusse noi ad una morte:

Caina attende chi a vita ci spense!

(Dante Alighieri, Inferno, Canto V)

L’associazione culturale Dante Alighieri e il Comune di Padova presentano la conferenza “Amor ch’a nullo amato amar perdona. Una rivoluzionaria interpretazione”, che sarà tenuta dal prof. Amato Maria Bernabei venerdì 19 gennaio alle ore 17.30 nella sala Video delle ex Scuderie Carotta.

Tema della conferenza-spettacolo è il verso 103 del V Canto dell’Inferno dantesco, "Amor ch’a nullo amato amar perdona".

Verrà proposta un’interpretazione tanto nuova quanto “logica” del verso dantesco, con l’ausilio di mezzi audiovisivi e della recitazione.

Nel corso dei secoli l’interpretazione del passo è stata interpretata facendo riferimento alla teorica dell’amor cortese e alla presunta legge che Andrea Cappellano avrebbe sancito nel suo trattato "De amore", là dove egli detta "Amor nil posset amori denegare", proposizione mal tradotta dalla critica di ogni epoca, che ha voluto ignorare sia il suggerimento dei primi commentatori, come Boccaccio e Buti, sia la volgarizzazione dell'opera, risalente al XIV secolo.

IL RELATORE

Di origini abruzzesi, Amato Maria Bernabei vive e lavora a Vigonza. Laureato in lettere, è docente di materie letterarie. Ha scritto poesie, due poemetti, tre opere teatrali in versi, tra cui il dramma sacro "Passio", rilettura triclavia della Passione di Cristo, in terzine dantesche.

Ha pubblicato due florilegi: "L’errore del tempo", nel 1990 per la Vecchio Faggio di Chieti (prefazione di Elio Pecora e sinopsi di Jorge Amado), e "Dove declina il sole", nel 1998 per la Libroitaliano di Ragusa. Ha collaborato alla realizzazione di spettacoli radiotelevisivi ed è stato esecutore di musica jazz-latinoamericana. Negli anni 1999/2002 è stato assessore alla cultura del Comune di Vigonza.

INFORMAZIONI

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Associazione culturale Dante Alighieri

via Barbarani, 12 - Padova

049.9925282 - 347.895974

