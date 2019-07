"Amore e baticore", commedia brillante all'arena di Montemerlo

"Amore e baticor"e, tornano le commedie all'Arena Montemerlo (Cervarese Santa Croce- Padova).

Appuntamento sabato 3 agosto, ore 21.30.

Dettagli

Agosto per la rassegna Estate in Arena Montemerlo 2019 sarà all’insegna del teatro, dopo un luglio molto musicale, tornano le compagnie teatrali locali a regalare qualche sana risata. Sabato 3 agosto alle 21.30 la Proloco Montemerlo, organizzatrice della rassegna di Cervarese Santa Croce, ha invitato la compagnia Teatro Instabile di Selvazzano nella spassosa commedia in dialetto veneto Amore e baticore scritta da Loredana Cont, con testi e regia di Maria Grazia Turato.

La vicenda si svolge nella casa di riposo Villa Teresina, dove Basilio incontra l’amica Marieta e tra i due nasce l’amore. Ma l’arrivo di Carlo, una vecchia fiamma di Marieta, e le bugie della avvelenata Gigiotta metteranno a dura prova la “giovane” coppia. Gli amici li aiuteranno a realizzare il sogno di una vita assieme e a superare anche le opposizioni dei rispettivi figli. Tra palpitazioni, sospiri e cataratte, dei simpatici e pimpanti vecchietti imparano a convivere e a volersi bene. Perché i sentimenti no invecchiano mai!

Ingresso

Biglietto unico 8 euro (ridotto 7 euro soci proloco, ingresso gratuito under 14 se accompagnati)

Informazioni

Pro Loco Montemerlo

Tel.340 5381060

Info web

www.montemerlo.it - proloco@montemerlo.it

https://www.facebook.com/events/2400833200195454/

