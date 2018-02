Amori 4.0: “Se l’amore diventa un inferno”, Pier Pietro Brunelli a Laformadelibro

Storie di traumi, abbandoni e relazioni complesse: Pier Pietro Brunelli, autore del saggio “Se l'amore diventa un inferno” edito da Rizzoli nel 2016, presenterà il suo lavoro venerdì 9 marzo dalle ore 17 al Centro Universitario Padovano di via Zabarella e sabato 10 marzo dalle 9.30 alle 16.30 alla libreria Laformadelibro, dove curerà un seminario rivolto ai professionisti.

L'autore

Psicologo, psicoterapeuta junghiano e dottore di ricerca al Dams, Brunelli è autore di saggi, libri e curatore del sito www.albedoimagination.com. In questi due appuntamenti inseriti nella rassegna nazionale “Amori 4.0: viaggio nel mondo delle relazioni di oggi”, condurrà il pubblico nel mondo degli affetti e delle relazioni difficili, da lui esplorate e studiate con la vivacità intellettuale che lo contraddistingue.

Incontro a Laformadelibro

Sabato 10 marzo sarà invece la volta del seminario formativo “Per una terapia immaginale del trauma amoroso”, rivolto per la sua specificità a psicologi, psicoterapeuti, operatori del sociale con esperienza nel settore (assistenti sociali, operatori di comunità, etc). Il pregevole apporto dello studioso aiuterà i professionisti ad approfondire - attraverso esemplificazioni di casi clinici e seguendo il filo conduttore del saggio - i temi, le possibili aree di lavoro e gli strumenti appropriati per poter passare dall'inferno, al purgatorio, fino al paradiso relazionale.

Partecipazione

Il seminario è a numero chiuso; le iscrizioni si considereranno accettate con il solo versamento della quota, entro il 3 marzo (90 euro per i professionisti; 55 per gli studenti iscritti almeno al terzo anno del primo ciclo di studi).

È consigliabile l'acquisto del saggio per seguire i lavori con maggiore facilità.

Per iscriversi contattare esclusivamente le referenti:

Amalia Prunotto: amalia.prunotto@gmail.com - 338.2795278

Marianna Martini: marianna.martini.2@gmail.com