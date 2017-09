Padova Palcoscenico estate, spettacolo "Amore No" alla Loggia e Odeo Cornaro

Per la rassegna Padova Palcoscenico estate, organizzata dall'assessorato alla Cultura con il supporto di MAT-Mare Alto Teatro Associazione culturale, giovedì 7 settembre alle ore 21.30, alla Loggia e Odeo Cornaro va in scena "Amore No".

Due racconti popolari siberiani elaborati dalla compagnia di produzione Scuola sperimentale dell’attore

con Daria Sadovskaia e Silvio Barbiero

regia di Ferruccio Merisi

TRAMA

Uno spettacolo che cuce insieme due oggetti preziosi per i cultori (che stanno nascendo anche in Italia) dell’intrigante tradizione siberiana: un racconto e un atto unico.

Entrambi i pezzi rivelano l’interesse per la descrizione dei paradossi e dei “garbugli” insolvibili del vivere comune.

La sua è una scrittura sempre sospesa, eppure incisiva e senza ambiguità. Le scelte registiche raddoppiano questa cifra costruendo una trama di piccoli gesti e azioni “di spostamento” che hanno sempre due valenze: una nella realtà scenica dell’incontro tra i personaggi, e una nella loro realtà immaginata o citata (specialmente per quanto riguarda il monologo iniziale).

Non viene disdegnato un accenno di lieto fine, anche se ci alziamo dalla poltrona con la sensazione che il vero dramma stia per arrivare “dopo”...

BIGLIETTI

biglietto unico 5 euro

INFORMAZIONI

MAT Mare alto teatro

via Giulio Zanon, 41 - Padova

matspettacoli@gmail.com

www.facebook.com/pg/MAT