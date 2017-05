“Dell’amore e del nulla” ovvero “L’amore è solo un’allucinazione temporanea” al Piccolo teatro

Sabato 13 maggio alle ore 21.15 al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) la compagnia Teatro Laterale presenta uno spettacolo di teatro e musica: “Dell’amore e del nulla” ovvero “L’amore è solo un’allucinazione temporanea” per la regia di Paolo Caporello.

Lo spettacolo, comico-sentimentale, percorre, attraverso il tango, suonato e ballato dal vivo, la poesia e la prosa, le varie fasi dell’amore: dall’innamoramento al disincanto.

Tutto avviene all’interno di un locale nel quale l’atmosfera della musica favorisce il desiderio di intrecciare storie amorose o di raccontarne le relative speranze o delusioni.

Ne risulta una riflessione intelligente e contemporanea sull’ amore e sulle bugie che ci diciamo e sui bisogni che non riconosciamo.

Pregiudizi, sogni, ipocrisie, delusioni e massime esistenziali: tutto ciò che ci siamo sempre chiesti sull’amore e che non abbiamo mai osato scoprire è qui condensato in un flusso malin-comico che conquisterà tutti, senza limiti di età, sia i singles che i felicemente accoppiati.

In scena musicisti quali Guido Rigatti (violoncello – chitarra) Giovanni Sossai (pianoforte) Nicola De Bello (chitarra – pianoforte) attori e ballerini di tango: Paolo Caporello, Marina Moscato, Elisabetta Pasin, Giuseppe Borgato, Silvia Coatto, Luigi Graziano, Silvia Marcuzzi, Roberta Tranchida, Michele Zaggia, Marco Zanis.

Regia Paolo Caporello. Info: www.teatrolaterale.it.

Ingresso euro 8 + dir. prev.

Il botteghino del teatro aprirà alle ore 20.15 la sera dello spettacolo

Prevendite presso:

CARTOLERIA via Asolo, 9 tel. 049.8803700

CARTOEDICOLA «RUGGERO» via Armistizio, 289 tel. 049.715469

COIN – via Altinate (III° piano) tel. 049.8364084

EDICOLA PALTANA via Vitt. Veneto, 71 (rotonda piscine)

PREVENDITA ONLINE: www.liveticket.it/piccoloteatropadova