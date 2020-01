Amore Radio Show The Sounday al GioDì Cafè di San Giorgio in Bosco

Sabato 1 febbraio 2020, è questa la data della prossima festa in modalità spensierata, sana ed allegra al GioDì Cafè. La location, che si trova in via Valsugana 332/a, nel comune di San Giorgio in Bosco (Padova ), è aperta al pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza limiti di continuità. È gestita da Samuela e dal suo staff e al suo interno, a qualsiasi ora, si possono trovare toast, piadine, tramezzini e brioches.

La location GioDì Cafè

Il locale dispone inoltre di ampio parcheggio e si trova di fronte al supermercato Alì del comune stesso e di fianco al negozio di articoli sportivi Valsugana sport. Per chi arrivasse da fuori, è molto facile raggiungerlo in quanto si trova lungo la strada Valsugana.

A far divertire gli ospiti della serata e degli eventi, per l'occasione, ci sarà il format Amore Radio Show / The Sounday in tour. Il format, collegato ai programmi radiofonici omonimi, porta il divertimento in tantissime località del Veneto e non solo. I due programmi sono ascoltabili su www.radiogamma5.it nelle date segnalate sulla pagina ufficiale https://www.facebook.com/AmoreRadioShow.



I podcast delle trasmissioni sono riascoltabili in qualsiasi momento attraverso una semplice connessione internet dall'indirizzo https://www.mixcloud.com/LSPDj.

Informazioni e contatti

