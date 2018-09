"Amorefolle": mostra d'arte Corte Benedettina di Correzzola

"Amorefolle - Mondi Contemporanei nelle Arti Audio Visive".



A cura di Enrica Feltracco, Maxi Sabbion, Matteo Vanzan



Inaugurazione: sabato 29 settembre alle ore 18.30 presso la Corte Benedettina di Correzzola.

L'evento

Un contenitore di arte e cultura, un evento unico in cui, attraverso una collettiva d'arte contemporanea, oltre quaranta artisti affermati e nuove generazioni si incontrano in un percorso dedicato all'AMOREFOLLE, l'amore nella sua follia, amore per un'idea, un ideale, una persona, amore in primis per l'arte. Attraverso i lavori presentati in mostra tra esempi di pittura e scultura, si affiancano opere performanti, installazioni, fotografia e video arte.

Artisti

Guido Airoldi, Pierangela Allegro, Alessandro Amaducci, Alessio B, Manrico Baldo, Manuela Bedeschi, Simone Berno, Alessio Bolognesi, Gianluca Bonomo, Giacomo Calaon, Matteo Capobianco, Felipe Cardena, Alessandra Carloni, Riccardo Cavallini, Juri Ceccotti, Marco Chiurato, Giuliana Cobalchini, Giorgio Dalla Costa, Cristiano De Matteis, Franz Chi, Simone del Pizzol, Fabrizio Dusi, Laura Fortin, Tony Gallo, Ettore Greco, Leda Guerra, Ketra, Eleonora Manca, Corrado Marchese, Simone Meneghello, Raffaele Minotto, Daniele Nalin, Michela Nicoletti, Ciro Palumbo, Ioan Pilat, Franca Pisani, Fabio Presti, Michele Sambin, Emanuele Sartori, Silvia Scuderi, Ale Senso, Beatrice Sheridan, Maurizio Taioli, Serena Vignolini.Mostra d'Arte Contemporanea: Passione, ossessione, amore, nostalgia, odio, poesia, arte e follia saranno osservate e interpretate dall'occhio di coloro che raccontano mondi attraverso pittura, fotografia, scultura, arte video.

Info

https://www.facebook.com/events/229169724621961/

Gallery