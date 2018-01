“Amori 4.0: l’universo degli affetti nel terzo millennio”, incontri e laboratori a Padova

Da un’idea della dottoressa Amalia Prunotto, psicoterapeuta padovana, nasce “Amori 4.0: l’universo degli affetti nel terzo millennio”, una rassegna di incontri, seminari e laboratori che dal 20 febbraio al 31 marzo vedrà Padova, insieme a Milano, Parma e Bologna, tra le città capofila e protagoniste di un evento diffuso su tutto il territorio nazionale.

Un progetto che mette sotto la lente di ingrandimento argomenti di grande attualità quali narcisismo, amori liquidi, ghosting, poliamoria, amori via chat e sex addiction. Tutte le nuove forme d'amore che si vivono oggi tra internet e social network.

Con la dottoressa Prunotto interagirà una rete di professioniste che da anni lavorano sul tema e che desiderano costruire solidi raccordi di esperienze di diverse realtà, con il fine di studio, ricerca e intervento sui temi delle relazioni 4.0.

Conoscere e capire la disfunzione, la dipendenza affettiva, avvicinarsi al mondo delle relazioni e comprendere le differenze come arricchimenti, allontanare l’abuso e la violenza, aprire una finestra sul mondo con vetri puliti e non giudicanti per permetterci di osservare cosa oggi ci circonda. E viverlo. Sono questi gli obiettivi posti al centro degli eventi organizzati da psicologi, psicoterapeuti e altri professionisti aderenti al progetto, che metteranno la loro esperienza e le loro competenze a disposizione di cittadini e colleghi.

GLI EVENTI A PADOVA

Domenica 17 febbraio

Presentazione del laboratorio “Comunicazione affettiva positiva: volersi bene per stare bene”

cinque incontri quindicinali condotti dalle dottoresse Maria Zampiron ed Amalia Prunotto

Costo: 35 euro a incontro

Location: via Firenze, 16 - Ponte San Nicolò

Prenotazioni: 327.3535633 - dottmzampiron@hotmail.com

Mercoledì 21 febbraio, ore 17

Inaugurazione “Amori 4.0: l’universo degli affetti nel terzo millennio”, presentazione della rassegna e aperitivo

Location: Centro Universitario Padovano

Mercoledì 7 marzo, dalle 20.30 alle 22

“Mindfulness per cuori agitati in cerca di pace”

conduce il dottor Alessio Congiu

Costo: 20 euro

Location: via Bonporti, 38

Venerdì 9 marzo, ore 17

"Se l’amore diventa un infernoì” (Rizzoli, 2017)

incontro con l’autore Pier Pietro Brunelli

partecipa l'avvocato penalista Davide Pessi di Padova, con un intervento di don Roberto del Centro Universitario Zabarella

Location: Centro Universitario Padovano

Sabato 10 marzo, ore 9

Seminario per professionisti condotto dal dottor Brunelli, sui temi da lui trattati

www.albedoimagination.com

Location: libreria La forma delibro

Sabato 10 marzo, dalle 16 alle 18

“I colori delle emozioni”, laboratorio per bambini 6-10 anni

Costo: 15 euro (10 euro a testa per familiari)

Location: via Bonporti, 38

Mercoledì 14 marzo, dalle 20.30 alle 22

“Quando è amore? Illusioni, trappole, inganni, etc...”

conduce la dottoressa Amalia Prunotto

Costo: 20 euro

Location: via Bonporti, 38

Mercoledì 21 marzo, dalle 20.30 alle 22

“Ti lascio andare, ma poi... torna”

conduce la dottoressa Marianna Martini

Costo: 20 euro

Location: via Bonporti, 38

Venerdì 23 marzo, ore 19.30

“La principessa che aveva fame d’amore”, incontro con l’autrice Maria Chiara Gritti

Location: libreria La forma delibro

Sabato 24 marzo, ore 10

Seminario aperto alla cittadinanza “Pillole di felicità d’amore”

Maria Chiara Gritti (psicologa e psicoterapeuta), dalle 10 alle 12, approfondirà alcuni temi del suo libro; a seguire, dopo la pausa, dalle 15 alle 17, i referenti del progetto Amori 4.0 (dottori A. Prunotto, M. Martini, A. Congiu e M. Zampiron) indicheranno apprendimenti e nuove riflessioni sui temi a conclusione dei lavori della rassegna, che sarà riproposta nel mese di novembre in occasione dell'uscita degli e-book che tratteranno i lavori condotti e le nuove ricerche e nei prossimi febbraio e marzo 2019, con nuovi temi

Location: libreria La forma delibro

INFORMAZIONI

www.amoriquattropuntozero.net

Prenotazioni: gruppoamori4.0@gmail.com

Facebook: Amori 4.0

Dott.ssa Amalia Prunotto: 338.2795278 - amalia.prunotto@gmail.com - www.amaliaprunotto.com

Dott.ssa Marianna Martini: 348.4922148 - marianna.martini.2@gmail.com

