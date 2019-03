"Amori a 4 zampe: vivere l'affetto per l'animale domestico", incontro alle Ex Scuderie

Un viaggio nel mondo dell'amore per l’animale domestico. Con l’incontro gratuito dal titolo “Amori a 4 zampe”, domenica 10 marzo dalle 15 alle 16 la rassegna “Amori 4.0” farà tappa alle Ex Scuderie di piazza Napoli 41 a Padova per l’evento “What Women Want” organizzato dall’associazione culturale Meraki e dedicato al femminile (e non solo). Una manifestazione che nella stessa giornata propone ben 40 attività gestite in contemporanea, tra cui miniconferenze e workshop gratuiti, consulenze e trattamenti ad offerta libera ed un gran finale di esibizioni artistiche.

La psicologa e psicoterapeuta padovana Amalia Prunotto, ideatrice della rassegna “Amori 4.0” dedicata alle relazioni del Terzo Millennio, porterà dunque al “WWW” una tematica di grande attualità. L’affetto per Fido e Micio è infatti considerato anche dagli esperti uno dei più solidi in questi tempi liquidi. “L'animale domestico – spiega la dottoressa – ci segue, ci ama incondizionatamente, non ci tradisce, non ci umilia, ci ama nonostante tutto. Per questo noi psicologi interveniamo non tanto per curare o patologizzare, ma per favorire la relazione, affinché non diventi sostituto degli esseri umani, ma al contrario possa favorire nuovi apprendimenti relazionali capaci di guarire ferite o modulare gli eventi stressogeni”.

Un’attenzione particolare, durante l’incontro, verrà data poi alle dinamiche relazionali che si attivano quando Fido o Micio entrano nella coppia o in famiglia: “È importante – prosegue Prunotto – considerarlo uno dei membri ma non “la famiglia” poiché può farci scoprire tratti di noi, sollevarci da ansie e depressioni, custodirci, difenderci, senza diventare uno strumento che ci allontana dagli umani”. Infine quando muore un animale occorre imparare a lasciarlo andare, magari “imparando e insegnando anche ai bambini un rito di saluto che renda meno traumatico il distacco”.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il sito:

www.merakipadova.it/www.html

Per altre info: info@merakipadova.it; tel. 393 0549665 oppure 347 0559125

Ulteriori dettagli

Manifestazione “What women want” alle Scuderie di piazza Napoli dalle ore 10 alle 18.30

L’associazione culturale Meraki organizza la V edizione di “What women want“, una manifestazione che celebra la femminilità nei suoi diversi molteplici aspetti.

In programma workshop, conferenze, trattamenti, consulenze individuali, esibizioni di danza, teatro e musica in ambiti che spaziano dalla danza etnica al visual food, dall’acquerello ai trattamenti olistici. Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Il programma completo è consultabile sul sito www.merakipadova.it.

I laboratori sono gratuiti. Consulenze individuali e workshop con uso di materiali sono ad offerta libera.

Per partecipare è necessario prenotare compilando l’apposito form online.

Per informazioni

Associazione culturale Meraki

cell. 393 0549665 - 347 0559125

email info@merakipadova.it

sito www.merakipadova.it

